¡Con todo su filo! Andrea Legarreta RIDICULIZÓ a Luis Miguel por esta razón

Andrea Legarreta se ha catalogado como una de las conductoras más consentidas de Televisa, pues ha sido de las pocas que ha estado al frente del famoso matutino Hoy, en donde enamora con su carisma.

Recientemente la bella conductora del Programa Hoy ha causado fuerte polémica, pues destrozó a Luis Miguel en pleno Programa Hoy, asegurando que no le encantó el nuevo look del cantante.

Hay que destacar que el aclamado intérprete, Luis Miguel, no ha parado de acaparar los reflectores del espectáculo en los últimos meses luego de que sorpresivamente apareciera en un anuncio de UberEats.

Es por eso que ahora, en esta mañana de miércoles durante el programa Hoy recordaron el comercial del Sol de México y quien no perdió la oportunidad para criticarlo fue la querida conductora, Andrea Legarreta.

Tal parece que la atractiva presentadora estelar de Televisa confesó que Luis Miguel siempre le ha parecido un hombre muy guapo, sin embargo, no le agradó nada el look que modeló en este video, ya que considera que no va con él. Así lo describió:

“Le hicieron un 'look' en un comercial como algodón de feria".

Pobre de mi LuisMi, como algodoncito de feria de pueblo. :( pic.twitter.com/1Gkuidevx2 — Maria (@mariamariasabe) August 5, 2020

Legarreta hace fuerte revelación en Hoy

En el programa Hoy, una de las secciones favoritas de muchos es ¿Dónde quedó la bolita?, un juego en el que los conductores del programa, así como invitados se hacen preguntas, en algunas ocasiones, un poco subidas de tono.

Gracias a estas interrogantes, los conductores han revelado aspectos de su vida poco conocidos y en esta ocasión, Andrea Legarreta contó cuándo fue su primera vez, pues en la dinámica ¿Dónde quedó la bolita?, Andrea Legarreta y Maribel Guardia fueron las primeras en jugar, en cuanto la costarricense tuvo la oportunidad de realizarle una pregunta a la conductora, la actriz de inmediato le cuestionó sobre su vida sexual… ¿Crees que Andrea Legarreta criticó mal a Luis Miguel? ¿Te gustó el nuevo look de Luis Miguel?