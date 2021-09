Raúl Sandoval es uno de los finalistas de Guerrero 2021 y en exclusiva para La Verdad Noticias reveló detalles y secretos que se había reservado hasta ahora, mientras ha avanzado a la final y se ha ganado el cariño del público gracias a su perseverancia y fuerza de voluntad el afamado cantante se perfila para ser uno de los ganadores de esta segunda edición del programa que se transmite por el Canal 5.

Raúl Sandoval es un famoso cantante y actor que inició su carrera en el reality show de Tv Azteca, La Academia, en donde se volvió un ícono juvenil y más adelante consolidó su carrera como actor en las telenovelas, recientemente fue parte del elenco principal de la bio serie de la agrupación Bronco a lado de Luis Alberti, también participó en la serie Mariposa de Barrio, la vida de la fallecida cantante Jenni Rivera.

“Jamás en mi vida imaginé estar en un programa o reality show de actividades de alto rendimiento, y fíjate que no me vi haciendo todo lo que he hecho pues reconozco que no estoy preparado físicamente para muchas actividades, soy de ejercitarme pero como parte de mantener la salud, de comer sano y eso, pero no de ejercitarme a tal grado”, dijo en exclusiva a La Verdad Noticias,Raúl Sandoval.

También señaló que teme a las alturas y que jamás se vio corriendo en las plataformas a más de 70 metros como los retos que realizó en el programa de televisión de Televisa.

Raúl Sandoval va por la victoria en Guerreros 2021

Con temor a las alturas Raúl Sandoval llega a la final de Guerreros 2021 de Televisa

“No me imagine que teniendo 42 años me enfrentaría a jóvenes de 24 años y les daría batalla y les ganaría, cuando pierdo pues me respaldo en la edad y cuando gano me echo porras a mí mismo por la hazaña que acabo de completar, no es fácil además le tengo miedo a las alturas y me siento orgulloso de decir que este proyecto me ha ayudado a sobrellevarlo un poco, aún me da vértigo pero en un principio me engarrotaba”, dijo Raúl Sandoval.

Para finalizar Raúl Sandoval pidió al público estar pendiente de sus redes sociales pues lanzará nueva música el 15 de septiembre mientras que el 16 será la final de Guerreros 2021, además comentó que regresará con una nueva serie de televisión e incitó a estar atentos a sus actividades del galán de la televisión mexicana.

