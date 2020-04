¡Con su amante! Famoso periodista fue CAPTADO en comprometedora situación

Un famoso periodista fue captado en video llamada en una comprometedora situación con su amante, una famosa reportera, que pese a que se presume de una infidelidad, niega rotundamente el hecho y mantiene que él está soltero.

Se trata del famoso periodista español Alfonso Merlos, que se encontraba en su casa realizando una videollamada en la que hablaba sobre la crisis que está ocasionando la pandemia por Covid-19 en su país, España.

Resulta que en el video se logra ver cuando una joven semidesnuda apareció al fondo de la toma caminando por la habitación y que algunos internautas y televidentes pudieron identificar como una conocida reportera de televisión.

Hay que destacar que el polémico momento se viralizó rápidamente en España, y pronto se convirtió en tendencia en redes sociales pues los usuarios lograron identificar a la joven que apareció, supuestamente se trata de una reportera de nombre Alexia Rivas.

Lo más preocupante e incómodo de todo es que se supone que el periodista mantiene una relación con Marta López, celebridad televisiva de España, con la que de hace un tiempo se le ha relacionado y por ello se ha tomado esta situación como una supuesta infidelidad por parte del periodista.

Las declaraciones del periodista

Ante la situación que se escandalizó en muchos portales internacionales, Alfonso Merlos platicó con Diario La Razón y contó que durante el bochornoso momento, él ya no tenía relación con Marta López, como una forma de justificación al video viral.

Pero eso no fue todo, también Alexia Rivas declaró que Merlos y López no eran pareja, en tanto que Marta López dijo que era una situación “muy desagradable”, pues ella y su ex pareja tenían planes a futuro.

Por último, el famoso se ha sincerado y ha pedido una disculpa a su ex pareja: “Si cree que mi actitud no ha sido correcta o que hay cosas que no he hecho bien, no tengo problemas en pedir perdón, aunque mi objetivo era no hacer daño a otra persona”.