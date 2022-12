Con sexy vestido de encaje Salma Hayek se presume como DJ

Salma Hayek es una actriz y empresaria mexicana que suele brillar en las alfombras rojas de diversos eventos, donde además de hacer gala de su carisma, muestra diversos atuendos con los que cautiva los reflectores de los periodistas de moda.

No es para menos que los de la prensa de moda terminan impresionados con los looks que la estrella de cine luce en fiestas como la que se llevó a cabo en Nueva York la semana pasada, en la cual, la protagonista de "El Callejón de los Milagros" se lució con un outfit de encaje.

Es por eso que ahora en el Hard Rock Hotel de dicha ciudad, Salma Hayek desfiló portando un vestido con tirantes de olanes negros y un corsé negro de encaje el cual le permitió lucir su silueta de una manera muy sensual, ya que resalta su cintura y sus caderas dejando que la falda caiga en cascada como un vestido corte princesa.

El ajustado vestido de Salma

Sexy vestido de Salma Hayek

El sexy vestido de Salma Hayek cuenta con una abertura recta en la parte de la espalda, mientras que en la parte de enfrente tiene un escote poco pronunciado, el cual, sin embargo, permite que las curvas de la actriz se luzcan de una manera sutil, pero sensual.

Tal parece que con el objetivo de complementar el look centrado en colores obscuros, Salma Hayek optó por llevar un make up centrado en unos smoky eyes, los cuales hicieron que la atención se centrara en su mirada, mientras que sus carnosos y besables labios llevaron un tono nude que equilibró el maquillaje.

Salma Hayek se presume como DJ

Salma Hayek se presume como DJ

Lo que más llamó la atención de los seguidores de la bella mexicana fue el video que acompañó a las fotografías que compartió Salma Hayek, pues en él podemos ver cómo la protagonista de la película biográfica de la vida de Frida Kahlo se pone a hacer una mezcla de canciones tal y como si fuera una DJ profesional.

Cabe destacar que utilizando unos clásicos audífonos de DJ, Salma Hayek se lució realizando unas combinaciones musicales en una computadora, lo cual si bien no duró mucho tiempo, al menos duró lo suficiente para ser captado por la cámara, momento que la mexicana no dudó en compartir con sus seguidores, quienes no dudaron en comentar lo sexy que se veía la actriz como DJ.

