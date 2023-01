Con sexy traje de Charro Irma Miranda conquista Miss Universo 2023

Irma Miranda es la representante de Mexicana Universal 2022 y representante de México en la 71 edición del certamen de Miss Universo, a celebrarse en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, que brilló con todo, acaparó miradas, se posicionó entre la favoritas de la contienda y dejó en claro su pasión por México durante la competencia preliminar, realizada la noche del miércoles.

En esta ocasión la sonorense no solo impactó al público por su belleza, personalidad, seguridad y proyección durante sus pasarelas y presentaciones en las pruebas de traje de baño y de vestido de noche, sino también en la de traje Típico, con su atuendo, llamado, "Serenata Mexicana".

Hay que destacar que este atuendo está inspirado en el Traje de Charro, símbolo de los mexicanos a nivel mundial, y fue creado para esta contienda de belleza por el diseñador baja californiano Iván Rodríguez.

Irma Miranda habla de su traje de charro

"Este vestido me encantó desde que lo vi. Me enamoró porque representa fielmente a la cultura mexicana. Es un elegante diseño que 'grita México' por todos lados y proyecta poder desde donde lo veas gracias a cada bordado artesanal que posee", señaló Miranda antes de partir a la concentración de Miss Universo.

En el caso del traje de charro femenino, destacó esta modelo, presentadora de televisión y licenciada en administración de empresas de 26 años de edad, su mayor influencia fueron las chinas poblanas, mujeres que acompañaban al chinaco (actualmente llamado charro).

"¡Cómo me han chuleado mi vestido durante la competencia!, a la gente le encantó y todos me han pedido fotos. Me ha hecho sentir muy orgullosa y feliz portar este vestido", destacó Miranda en sus redes sociales.

Composición de su vestido

Hay que destacar que el atuendo nacional se compone de un vestido hecho en tela chantilly negra con lentejuelas bordadas, forro de algodón, corte de sirena, sombrero de ala ancha bordado, chaqueta corta y un clásico moño en rojo y dorado al cuello.

Por su parte el corset y la falda están decorados con una botonadura dorada original de un traje de charro, y todo el vestido está ornamentado con flores multicolores bordadas con incrustaciones de finos cristales.

"Por fin mi sueño hecho realidad (ver uno de sus vestidos en una competencia de trajes típicos en Miss Universo). ¡Gracias Mexicana Universal, gracias Irma Miranda! Si lo sueñas, haz que suceda", destacó el famoso diseñador dela bella Irma Miranda.

