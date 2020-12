Con sexy imagen Shakira celebra 50 millones de Girl Like Me

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, la cantante colombiana Shakira estrenó junto a los Black Eyed Peas la canción “Girl Like Me” la cual ha sido todo un éxito, pues a tan solo unos días ya logró más de 50 millones de reproducciones.

En ese sentido, el éxito del video ha sido tal, que a través de las redes sociales se ha convertido en Challenge el baile que hace la cantante en dicho clip, siendo replicado en Tik Tok.

Recientemente la esposa de Gerard Piqué celebró en su cuenta oficial de Instagram que su canción llegó a los 50 millones, y la mejor manera en que lo pudo hacer fue compartiendo una candente foto con el outfit del videoclip, en donde aparece bailando. imagen que dejó con el ojo cuadrado a su público.

”50 million plays! 50 millones de reproducciones para el video de “Girl Like Me”! Not in my wildest dreams I imagined this would happen this fas”, dijo.