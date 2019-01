Con sensual baile Lis Vega presume su retaguardia con ajustados leggins (VIDEO)

La famosa artista Lis Vega ha vuelto a seducir a los internautas con candente video mostrando sus encantos y es que la actriz mostró su retaguardia con ajustados leggins y de inmediato enloqueció a sus fieles seguidores en Instagram.

Lis Vega desde que decidió incursionar en la música y formar una agrupación con la ex participante de "Reto 4 elementos" Karenka, ha dejado sorprendidos a sus fans debido a los sensuales y eróticos videos que sube en las redes sociales.

"Si, bailo y bailo todo el día, me la disfruto, me APASIONA mi camino, mi vida, #fitnessmotivation #pierna#gluteos". Escribió Lis Vega.

Lis Vega tras el video que compartió en su cuenta personal logró emocionar a los caballeros, pues la famosa presumió las rutinas de ejercicio que realiza y también presumió sensuales pasos de baile mostrando su retaguardia con ajustada prenda.

"No se me qué gusto más ..el baile o la rutina o las dos...saludos cosa más linda", "Que lindo bailas hermosa", "Esa es mi cubana perfecta", "Me fascinan tus movimientos mí amor, eres muy sensual2. Escribieron los seguidores.