¿Con quién se iba a casar Gomita? La popular ' Gomita' planeaba llegar al altar con Alberto González hijo del boxeador ‘Chiquita González’ a principios de 2018, pero todo se vino abajo a finales de junio de ese año, y ahora reconoce que ya no quiere saber nada de quien fuera su prometido.

“No vale la pena hablar de él porque no es artista, así que prefiero no dar detalles de lo que pasó. Lo único (es) que estoy feliz de volver a estar soltera”, dijo la expayasita de ‘Sabadazo’ en su momento

Aracely Ordaz, como verdaderamente se llama, aseguró que regresó el anillo de compromiso que le entregó su novio en marzo del 2017 y quiso cortar de raíz cualquier rumor sobre este punto, luego de la polémica en la que se vio envuelta cuando estaba 'Gomita' en 'Sabadazo' y Cecilia Galliano la acusó de apropiarse del anillo de compromiso que le regaló Mark Tacher.

¿Con quién se iba a casar Gomita y por qué ya no se casaron?

'Gomita' ya tenía el vestido blanco para casarse pero se arrepintió

Alberto González, el hombre con el que Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita' ex estrella de Televisa, iba a casarse, no es necesariamente un famoso o alguien de alto poder mediático como alguien imaginaría para estar con alguien como la ex payasita.

Después de tres años de relación, la conductora agradeció no haber llegado al altar con quien hoy no quiere ni mencionar:

“Preferí mejor no tomar esas decisiones tan extremas. No quiero darle importancia al hombre, no se lo merece. Aclaró que no fue por celos como se dijo, ni fue por trabajo, ni por infidelidad de ninguna de las dos partes, simplemente nos aburrimos y listo, pero no quiero hablar de él, no es ni famoso y no vale la pena”.

¿Cuándo se iba a casar Gomita?

'Gomita' se iba a casar en 2018 pero la boda se canceló

A principios de 2018 se iba a concretar la boda de ‘Gomita’ con Alberto pero esto se vino a bajo, ella señala que “Él trató de sobrellevar a una artista y fue lo más difícil para los dos”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en una charla exclusiva con Univision Entretenimiento, ' Gomita' reveló que ya había explicado a Alberto que nunca dejaría su carrera:

“Ya le dije: 'Mi carrera no la pienso dejar, así me conociste, así me voy a quedar'. Le dije que fuéramos conscientes de que la del medio (los medios de comunicación) soy yo y él no tiene nada que ver, y cuando le pidan una entrevista diga 'yo no me dedico a esto, entonces no quiero hablar del tema', y lo aceptó”.

¿Quién es el novio de Gomita en 2021?

'Gomita' niega sostener una relación sentimental por el momento

La ‘influencer’ siempre se ha quejado de no encontrar novio, Araceli Ordaz, quien poco a poco ha conseguido su fama dentro de la televisión nacional y en redes sociales, donde ya tiene más de un millón de seguidores a los cuales sorprendió con su reciente foto publicada en Instagram, pues recibió un enorme ramo de flores, que aclaró ella misma se mando.

'Gomita' quién ha bajado de peso, ha sido de las figuras más polémicas debido a sus aventuras y a la gran transformación que ha tenido en su cuerpo con las cirugías a las que se ha sometido y ella misma ha presumido. Sin embargo, de vez en cuando se queja por no encontrar a la pareja de sus sueños con la cual compartir experiencias maravillosas.

En algún momento ‘Gomita’ no pudo ocultar su emoción y presumió en sus historias de Instagram a un apuesto joven que al parecer es de origen hebreo; y por lo que comentan sus seguidores él ha robado su corazón, pero al parecer nada se ha concretado en tener una pareja estable.

Ahora conoces con quién se iba a casar Gomita y el motivo de su rompimiento, que dejó huella en su corazón.

