Con peluca y bufanda de peluche, Chumel Torres se burla de Gloria Trevi

Chumel Torres y Gloria Trevi están envueltos en un escándalo mediático por la reciente demanda interpuesta por la cantante contra el conductor de televisión.

Ante la polémica, los fanáticos de Chumel lo cuestionaron sobre sus gustos musicales (haciendo referencias a las canciones de Trevi”; sin embargo él asegura que no son de su agrado.

El público no perdona, y ante esta respuesta le recordaron cuando cantaba a todo pulmón y hasta se disfrazaba de su ahora enemiga legal. En La Verdad Noticias te mostramos este penoso momento para Chumel.

Internet no perdona nada, y tiene la evidencia suficiente para demostrar todo lo que se le acusa a los artistas.

En este caso, el Youtuber Chumel Torres fue el que sufrió las consecuencias:

Recientemente en TikTok se compartió un video en el que Chumel Torres responde una pregunta sobre Gloria Trevi previo a uno de sus shows.

Al conductor se le pregunta sobre sus preferencias musicales, es decir que si alguna vez había ido a un concierto de Trevi; ante lo cual respondió que no.

“A mí me gusta mucho la buena música, entonces jamás me he parado en un concierto de Gloria Trevi", dijo.

Sin embargo, sus mismo fans le recordaron que esto no siempre fue así porque existe un video en donde aparece vestido como ella e incluso cantando sus canciones.

En una ocasión, realizó una parodia de la canción "Todos me miran" de Gloria Trevi para burlarse de Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas y esposo de Anahí.

También, con el fin de burlarse de la Selección Mexicana, hizo un videoclip con una bufanda de peluche rosa y maquillaje para luego cantar "el recuento de los daños".

Todo esto por los estragos de la Selección para calificar al Mundial de Brasil 2014, certamen en el que Estados Unidos le "dio una mano" con un gol de Graham Zusi y lo resaltó en un tuit que decía "You are Welcome Mexico (De nada, México)".

¿Qué pasó entre Chumel Torres y Gloria Trevi?

Gloria Trevi demandó a Chumel Torres.

Aunque Chumel Torres y Gloria Trevi nunca han sido buenos amigos, anteriormente no tenían ningún problema (como se demuestra en este video).

Pero en la actualidad, la cantante comenzó un pleito legal contra Torres por difamación y daños a la moral; después de que hiciera una especie de chiste con un juego de palabras donde se burlaba de Gloria Trevi y de los delitos de los que alguna vez se le acusó.

