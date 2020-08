Con función virtual Mentiras el Musical celebrará 4 mil puestas en escena

Una de las producciones de Teatro Musical más querida por todos los mexicanos es Mentiras: El Musical, que lleva más de una década en cartelera, poniendo en alto el nombre del teatro en México.

Dicha puesta en escena relata la historia de 4 mujeres, que fueron engañadas por el mismo hombre, y con canciones de la década de los 80's y 90's nos van contando su historia cada una de ellas.

La obra ha tenido mucho éxito en el mundo del teatro en nuestro país, y la razón es que causa nostalgia por la música, pero no solo eso, sino que su elenco, que ha sido cambiante a través de los años, ha sabido conquistar a todos los espectadores.

Algunas de las actrices que han pasado por ese escenario son Angélica Vale, María Chacón, Dalilah Polanco, Mariana Treviño, y la fallecida Hiromi, que dió su vida en ese escenario, así como muchas otras famosas.

Algunos miembros del reparto de Mentiras: El Musical se reunieron Vía Zoom con medios de comunicación, donde anunciaron la celebración de las 4 mil representaciones, y si bien este importante evento no se podrá hacer de modo presencial, será el próximo 5 de septiembre que podamos deleitarnos con una versión virtual de la obra.

Los actores se realizarán pruebas de Covid-19 una semana antes y se aislará para no correr riesgo de contagio mientras llevan a cabo la representación, la cual se hará a puerta cerrada, sin público y con Kika Edgar como protagonista.

”El no tener al público dolerá, si de por sí el ya no dar funciones te dan ganas de llorar, pero en mi caso, me estoy preparando y pensando que será como un ensayo general'', dijo la actriz Paola Gómez.