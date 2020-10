Con emotivo mensaje Shakira lamenta situación de niños separados en la frontera

Shakira se está abriendo sobre un tema que le apasiona. La cantante colombiana escribió un emotivo artículo de opinión para la revista Time sobre los cientos de niños que han sido separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México.

Shakira, que es inmigrante y madre de dos niños, escribe sobre lo mucho que le duele ver lo que pasa en la "tierra del árbol".

"¿Cómo podría una nación construida sobre los hombros de los inmigrantes, una que pretende tener los valores familiares en tan alta estima, tener políticas de inmigración tan inimaginablemente crueles?", pregunta la cantante.

"¿Qué razón podría justificar la separación de los niños de sus familias, sin la intención de reunirlos nunca, cuando Estados Unidos se enorgullece de ser un faro de esperanza para quienes vienen de lugares donde ni siquiera las necesidades básicas o la seguridad son una garantía?", se puede leer en el artículo de la artista.

Shakira explica que hay 545 niños atrapados en "tierra de nadie", con el riesgo de crecer sin una mamá o un papá.

"545 niños que tienen que irse a dormir sin alguien que les asegure que no están en peligro en ningún momento, 545 niños que no pueden abrazar, reír ni tener contacto con las personas que más quieren", continúa.

Shakira sufre como las madres

Shakira escribe que como madre, cuyo hijo menor tiene 5 años, "pienso en cómo llora por mí cuando se golpea la rodilla y en el dolor que siento si no estoy allí para consolarlo".

"¿Quién responde a los llantos de los niños que se quedan sin sus padres?" dice, y agrega que no puede imaginar el dolor que sienten los padres por no saber dónde están sus hijos y si están a salvo.

"Algunos podrían argumentar que los padres pusieron a sus hijos en esta situación, pero muchas familias que vienen a Estados Unidos huyen de la violencia, la pobreza, la persecución o las catástrofes climáticas en sus países de origen".

"La decisión de irse de casa no es fácil, como puede atestiguar cualquiera que se haya ido de casa. Es revelador que algunos de los padres que han sido localizados tomaron la decisión casi imposible de mantener a sus hijos con amigos o familiares en los EE. UU." por miedo a lo que les pasará a sus hijos 'si regresan a casa ”.

La cantante de "Whenever, Wherever" agrega que las personas involucradas deben ser responsables de la política de separación, afirmando que: "esto no se trata de política. Simplemente no hay justificación para el daño causado a estos niños inocentes, y las personas responsables de esta cruel política debe rendir cuentas ".

La cantante continúa escribiendo que, "se debe hacer todo lo posible para encontrar y reunir a las familias que han sido destrozadas".

Shakira también agrega lo agradecida que está con los abogados de la ACLU "que han estado trabajando incansablemente para localizar a estos padres. Para evitar que esto vuelva a suceder, necesitamos un sistema de inmigración justo y humano que honre el compromiso con los solicitantes de asilo y reconozca la humanidad básica de todos y cada uno de nosotros."

"Ahora no es momento de guardar silencio", concluye.

Como informamos en La Verdad Noticias, las autoridades de inmigración de Estados Unidos han separado desde julio de 2017 a más de 5.400 menores de sus padres en la frontera con México, según datos ofrecidos por el Gobierno estadounidense a la Unión Americana de Libertades Civiles.