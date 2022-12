Con conchas bordadas Issa Vegas deja ver su paradisiaco cuerpo 

Issa Vegas es una bella modelo que de nueva cuenta hizo gala de su excelente figura tras modelar un coqueto bikini de color blanco muy peculir. Sin embargo, en esta ocasión no llamó la atención la brevedad de su tela, sino su diseño: tejido a mano y decorado con conchitas y caracolitos ubicados de manera estratégica.

Tal parece que la guapa modelo caminó feliz por la playa para que la cámara captara cada detalle sin pensar que incendiaría irremediablemente las redes sociales, ganándose estupendos halagos.

Resulta que la bella Issa Vegas publicó en Instagram un video donde lució su piel canela por acción del Sol y su cuerpo cincelado por todo el esfuerzo realizado en el gimnasio, además de la sana alimentación.

En esta ocasión, con las uñas pintadas de negro y una tierna sonrisa, la argentina alborotó a todo el mundo con el movimiento de su trasero y su melena rubia al viento. Ella solo se limitó a escribir

"Here we go" (aquí vamos).