Con candentes fotografías, Karol G se despide del 2022

Karol G enamora las redes con sensuales fotografías.

A horas de que el 2022 llegue a su fin, la exitosa cantante Karol G causó gran furor en redes sociales, pues en diminutas prendas presumió su espectacular figura, llenando de halagos.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la cantante se ha caracterizado por ser una de las famosas que suele consentir a sus fans al publicar atrevidas fotografías en sus redes sociales.

En esta ocasión, desde la arena, Karol G dejó boquiabiertos a sus fans y acaparó los reflectores del mundo de la farándula, pues se mostró más sensual que nunca.

Karol G enloquece las redes en diminutas prendas

Karol G se despide del 2022.

Con motivo del Fin de Año, la cantante Karol G, no dudó en agradecer por el exitoso año que disfrutó, mostrándose orgullosa por los aprendizajes y vivencias, además de que resaltó el amor y apoyo que ha disfrutado de sus fans.

"Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó", escribió.

Sin embargo, las fotografías de la cantante fueron las que causaron gran furor, pues poso en un diminuto bikini, acostada en la arena y presumiendo su hermoso rostro.

Cabe resaltar que a lo largo del 2022, Karol G se mostró muy segura con su físico, pese a las constantes críticas que ha recibido por su curvilínea figura.

Karol G en Instagram.

Como era de esperarse, las fotografías de Karol G se hicieron virales y la cantante se llenó de halagos y buenos deseos para el próximo 2023.

¿Quién es el novio de Karol G en el 2022?

Se rumora que Karol G mantiene un romance con Feid.

Hace unos días, la vida sentimental de Karol G dio de que hablar, pues una vez más resurgieron los rumores de un romance con el reguetonero Feid, pues presuntamente disfrutaron de Navidad juntos.

Recordemos que desde inicios de año se ha especulado que la cantante inició un romance con Feid, el cual habría quedado evidenciado al compartir una fotografía luciendo el mismo tatuaje; sin embargo, hasta el momento Karol G no se ha pronunciado al respecto.

