Con atrevidas transparencias Manelyk González conquistó los Eliot Awards 2022

Manelyk González es una famosa exintegrante de “Acapulco Shore” que recientemente modeló un sensual atuendo y caminó junto a su amigo y compañero de “Las estrellas bailan en Hoy”, Luis Caballero “Potro en la alfombra amarilla de los premios Eliot Awards 2022.

Resulta que con un desfile de celebridades de Internet y redes sociales, desde un exclusivo recinto en la Ciudad de México se llevó a cabo la edición 2022 de los Premios Eliot Awards, en donde los famosos aparecieron portando atuendos con brillos, piedras, ropa con diversos diseños y looks de lo más extravagante, pero quien dejó anonadados a los presentes fue Manelyk González quien portó un vestido de trasparencias en color piel.

No es para menos que la guapa Manelyk González se llevara los aplausos de los espectadores que reconocieron el trabajo de diseño en el vestido, aunque todavía no ha dado a conocer quién es la mente maestra detrás de lo que lleva puesto o de la persona encargada de su maquillaje, aunque en las historias si da a conocer que quien le ayudó con su peinado fue Fred García.

Los Eliots Awards reúne grandes celebridades

Manelyk y sus amigos

Los Eliots estuvieron bajo la conducción de Jimmy Álvarez, conocido por sus videos de “Pongámoslo a prueba”, además de Mane y Potro aparecieron otros personajes como: Rosy McMichael, Rod Contreras, Chingu Amiga y Luisito Comunica por mencionar algunos.

TE PUEDE INTERESAR: Se le rompió el vestido a Yeri Mua en plena gala de los Eliot Awards 2022

Las polémicas de Manelyk González

Manelyk González en los premios Eliots Awards 2022

Si recordamos, la modelo e influencer se caracteriza por formar parte de las celebridades que más dan de qué hablar, desde que se hizo famosa en el reality show junto a Karime Pinter, no ha dejado de ser nota, ahora que ya no quiere ser involucrada con sus excompañeros también ha formado parte de algunos chismes que rondan en la enemistad que tiene con ellos.

Es por eso que una de las más recientes rencillas que tiene es con Carlos Speitzer quien fuera su antigua pareja en el concurso de baile, pero ahora que no están juntos ha surgido algunos resentimientos por el que los que los famosos no se relacionan y prefieren no mantener la amistad que los unía.

Cabe destacar que otra de las cosas que no le gustaron a Speitzer fue cuando Mane lo llamó “el hermano de Alex (Alejandro Speitzer)”, esto al principio del concurso en donde Raúl Araiza y Andrea Escalona los cuestionaron sobre si extrañarán a sus parejas de baile de las temporadas pasadas.

Cabe destacar que Manelyk González mencionó que se toma las cosas muy personales y que por eso pensó que lo había dicho de una forma despectiva.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!