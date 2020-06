Con Marvel a cargo, Morena Baccarin no tiene idea si será parte de Deadpool 3

Todos los grandes superhéroes con su propia franquicia necesitan un interés amoroso ordenado por el estudio, incluso el héroe que rompe la cuarta barrera y consciente de sí mismo, Deadpool.

Ryan Reynolds y Morena Baccarin han protagonizado dos entregas de Deadpool

Vanessa, interpretada por Morena Baccarin, llenó esa parte en las dos primeras entregas en solitario de Wade Wilson, y aunque aparentemente fue asesinada al comienzo de Deadpool 2, la secuencia de créditos intermedios nos mostró que Merc había usado el dispositivo de viaje en el tiempo de Cable para salvarle la vida.

Sin embargo, con Deadpool ahora bajo una nueva administración en Marvel Studios, por lo que quedan muchas preguntas sobre si Kevin Feige planea o no traer a los personajes secundarios de las dos películas anteriores ahora que Wade Wilson es parte de un universo cinematográfico completamente diferente.

El estudio aún no ha roto el silencio sobre eso, pero en una entrevista reciente, Morena Baccarin admitió que todavía no se le ha acercado ni se le ha preguntado sobre el proyecto y no sabe qué papel tendrá en la trescuela, si es que tiene alguna.

"No tengo idea", admitió cuando se le preguntó si tenía un papel más importante en Deadpool 3, "Aparentemente, todavía lo están escribiendo. Realmente no lo sé. No me han preguntado ni abordado. Todavía no ha habido conversaciones con Marvel, así que estoy esperando con la respiración contenida".

Deadpool 3 aún en proceso de escribirse

Si bien es desalentador escuchar que Morena Baccarin no ha escuchado noticias sobre su posible retorno en Deadpool 3, esto no significa 100% que Vanessa no regrese.

Dicho esto, las señales no se ven muy bien en este momento. El sitio, We Got This Covered publicó hace unos meses que el borrador actual del guión de Deadpool 3 no incluye al personaje de Morena Baccarin. Y aunque las cosas siempre pueden cambiar a medida que la historia continúa desarrollándose, no contuvimos el aliento para que ella aparezca.

Después de todo, Deadpool 3 tendrá que hacer un montón de trabajo pesado en lo que respecta a introducir a Wade Wilson en el MCU y podría no tener tiempo para presentar adecuadamente a todos sus jugadores de apoyo en la franquicia.

Kevin Feige podría decidir que es mejor guardar a algunos de estos personajes para futuras secuelas, donde tendrán más espacio para respirar. Y, francamente, eso probablemente tiene más sentido.