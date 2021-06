Con Johnny Depp "inocente", ¿El actor podría volver a Disney?

Johnny Depp inocente es una noticia falsa que ha estado circulando por internet desde hace unos días, donde los internautas creyeron que el actor había ganado su juicio contra Amber Heard. Pero si se comprueba que el famoso realmente es inocente de los cargos que se le imputaron, aún así no volvería a Disney, ya que la compañía no desea trabajar más con él.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Depp perdió su papel como Jack Sparrow en la exitosa franquicia de “Piratas del Caribe”, y aunque muchos creyeron que esto fue a consecuencia de las acusaciones de violencia doméstica que ha presentado Amber contra Johnny, en realidad este no fue el motivo por el que el actor ya no estará en la compañía de Mickey Mouse.

Se dice que ya hay quien reemplazará a Depp en "Piratas del Caribe"/Foto: AS

Depp fue rechazado por Disney desde mucho antes de los juicios que comenzaron en 2018. Y es que posiblemente la compañía desea renovar a sus estrellas de “Piratas del Caribe”, ya que se ha rumorado que la franquicia de filmes tendrá un reinicio, y las siguientes producciones no serán una continuación de lo que se ha visto anteriormente.

¿Qué pasó entre Amber y Johnny Depp?

Heard y Depp llevan un pleito legal de más de dos años/Foto: Vanidades

El conflicto que hay entre Amber Heard y Johnny Depp se remonta al 2016, cuando la actriz de 35 años se divorció del actor de 57 años, donde lo acusó de maltrato, abuso y obtuvo una orden de restricción.

Presuntamente la artista vivió violencia física y psicológica durante su relación con el famoso, pero él afirmó que en realidad Amber sólo quería aprovecharse de la situación para obtener un beneficio económico.

Sin embargo, la polémica estalló en diciembre de 2018, cuando el medio Washington Post publicó un artículo escrito por Heard donde ella aseguraba: “Me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que lo cuentan”.

Aunque nunca señaló directamente a Depp en el escrito, todas las pistas lo ponían a él como el presunto agresor. Así que Johnny decidió demandar por difamación a su ex esposa. Es así como inició una controversial y millonaria batalla legal, donde algunos famosos acudieron a declarar.

Pero todo dio un giro inesperado cuando Depp confesó que en realidad él fue quien vivió violencia doméstica por parte de su ex pareja, y esto fue confirmado por el medio Daily Mail, cuando publicó unos audios donde Heard decía que golpeó a Johnny. Además, algunas ex novias del actor salieron en su defensa, afirmando que él nunca fue una persona violenta.

Los fans han pedido que declaren a Johnny Depp inocente, pero después de que perdiera su demanda contra el medio The Sun, quienes lo llamaron “golpeador de esposas”, las posibilidades de que el artista pueda limpiar su imagen, son muy pocas.

¿Johnny Depp es inocente? Este es el veredicto del juicio

Mientras no sea Johnny Depp inocente, su carrera se encuentra a la deriva/Foto: Hola

Hasta ahora no se ha comprobado que Johnny Depp es inocente, especialmente porque su conflicto legal contra Amber aún no termina. A pesar de la noticia falsa que estuvo corriendo por las redes sociales, todavía no se ha dado un veredicto final, porque el juicio se pospuso hasta abril de 2022 debido a la pandemia.

Mientras los fanáticos tendrán que esperar casi un año para saber cuál será el destino de Depp, se sabe que no sólo perdió sus proyectos laborales en Disney, sino también en otras franquicias como la cinta “Animales Fantásticos” de Warner Bros., compañía que sí sigue trabajando con Amber Heard pese a la polémica.

