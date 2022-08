Con 15 kilos menos e irreconocible, famosa actriz de TV Azteca regresa a Hoy

Esta mañana del 26 de agosto los televidentes del programa matutino Hoy, se sorprendieron al ver a una famosa actriz aparecer en el programa, después de estar en TV Azteca.

La sorpresa fue porque esta queridísima actriz y cantante se encuentra irreconocible pues ha bajado mucho de peso debido a una operación que se le realizó.

Tal y como te dijimos en La Verdad Noticias, Danna Paola estrenó su nuevo sencillo XT4S1S, mismo con el que ha estado teniendo un éxito abrumador.

¿Qué operación hizo Danna Paola?

Durante el programa matutino Hoy se mostraron imágenes de la conferencia de prensa que tuvo la cantante y actriz para presentar su nuevo sencillo, por lo que las cámaras de Hoy estuvieron presentes y también respondió a quienes dicen que comprometió su salud con tal de bajar de peso.

Según la revista TvNotas, la joven actriz se sometió a una operación de manga gástrica a pesar de que no era candidata, además de que la revista aseguró que Danna también se realizó algunas cirugías en la cara para embellecerse.

Al respecto la intérprete de Sodio, dijo que ella se siente en el mejor momento de su carrera, por lo que le tiene sin cuidado lo que opinen los medios de chismes de farándula.

“Yo, hoy en día, me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo".

Además de que aseguró que se encuentra bien de salud y no está enferma como aseguró la revista.

"Yo estoy perfecta. No estaría trabajando como estoy trabajando si tuviera algo mal, realmente. He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana, gracias a Dios. Tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo".

Danna Paola Antes y después

Así ha sido el cambio físico de la cantante y actriz

En las últimas semanas la artista ha sido seriamente criticada debido al cambio de su aspecto físico, pues según sus fans y los medios de noticias de farándula, luce demasiado delgada, motivo por el que ha comenzado a circular rumores fuertes sobre su salud como el que staba enferma.

Y a pesar de que si ha habido un cambio físico notable en la actriz, parece ser que los fans se preocuparon en vano pues ella se siente feliz con el cuerpo que tiene.

Cabe recordar que Danna Paola estuvo un tiempo en Estados Unidos trabajando para Telemundo, y cuando regresó de ahí fue contratada por Tv Azteca para ser Coach en La Voz México, además de participar como crítica en La Academia.

