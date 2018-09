¿Compromiso secreto de Sofía Castro?

Muchos son los rumores que se han dicho acerca de la vida sentimental de Sofía Castro. De nuevo este tema volvió a relucir para sus seguidores, debido a una misteriosa fotografía que la misma actriz publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, tras ser cuestionada sobre este tema, la actriz contestó muy relajada y alegre en la misma imagen que ella compartió en su cuenta de Instagram, donde muestra un anillo de compromiso en la mano.

"No, era broma, estaba haciendo unas cosillas, ficción...no es cierto, no me caso. Es trabajo, el anillo es fake", contestó la joven.