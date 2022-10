Compraron en mismo disfraz Karely Ruiz, Yeri Mua y Maya Nazor ¿Quién luce mejor?

Halloween es uno de los más esperados por la dinámica de ponerse atuendos de sus personajes favoritos de terror; los famosos e influencers no son la excepción y algunas ya dieron destellos de cómo lucen a través de sus diversas redes sociales.

Tal parece que a pesar de la diversidad de disfraces hay tres mujeres que coincidieron con el atuendo de Medusa, un ser mitológico de la cultura griega que destaca por convertir en piedra a todo aquel que la miraba a los ojos y tener serpientes por cabello; ellas son Karely Ruiz, Yeri Mua y Maya Nazor.

Resulta que la competencia por saber a quien se le ve mejor realmente está reñida, ya que las bellas Karely Ruiz, Yeri Mua y Maya Nazor tres son mujeres con personalidades agradables, son talentosas, hermosas y claro, tienen una figura cincelada por los mismos dioses.

Maya Nazor

"¿Ustedes de que se van a disfrazar? #halloween", pegunta Maya Nazor al presumir su disfraz de Medusa pic.twitter.com/zmn61zq3RB — Lo + viral (@VideosVirales69) October 14, 2022

La rubia Maya Nazor apareció en TikTok con el atuendo de color dorado acompañado de una diadema con las serpientes características de la gorgona. Bailando al ritmo de "Lamix" de Maphex Deck dejó un curioso mensaje: "Cuando sabes que hablan mal de ti a tus espaldas, pero de frente nada". Ella imitó la voz de la artista mientras hacía un par de movimientos que con toda seguridad le robaron el aliento a sus seguidores.



Por si fuera no fue el único video que realizó, pues en otro apareció bailando y modelando su disfraz. Es así como la novia de Santa Fe Klan continúa proclamándose como la reina de la moda entre las jóvenes. En este caso, es una de las más seguidas porque aparece constantemente con outfits para toda ocasión y que cualquiera buscaría ponerse en esos momentos especiales.

Yeri Mua

Yeri Mua como Medusa para Halloween. pic.twitter.com/v7tWBN4tr3 — Lo + viral (@VideosVirales69) October 17, 2022

Por otro lado, la polémica Yeri Mua, la última Reina del Carnaval de Veracruz, es otra modelo que tiene gran popularidad en muchas partes de México, pues su extraordinaria belleza, acercamiento a su público y hasta polémicas, la han convertido en un verdadero fenómeno de las redes sociales. Como era de esperarse, ella tampoco estará fuera de las fiestas de Noche de Brujas y también se probó su disfraz de Medusa para dejar estupefactos a sus fans.

Si recordamos Yeri Mua se colocó los pupilentes de color claro que tanto la caracterizan y se hizo un excelente maquillaje para lucir como toda una princesa del "inframundo" griego, hacerle frente a Perseo y evitar que le corte la cabeza. A ritmo de "La Que Está De Moda Soy Yo" de Chiquis Rivera ejecutó sus mejores pasos de baile y deleitó a todos sus followers.

Karely Ruiz

Karely Ruiz está decidida a llevarse todas las miradas en Halloween. pic.twitter.com/he5jfjN6eq — Lo + viral (@VideosVirales69) October 17, 2022

Por último, la originaria de Monterrey, Nuevo León, no se quedó atrás en enfundarse el disfraz y se lo puso sin pensar que el efecto que provocó en sus seguidores fue una completa locura. Karely Ruiz es una de las chicas favoritas del público mexicano que además se ha coronado como una de las reinas dentro de la página de contenido exclusivo OnlyFans.

Cabe destacar que en ell caso de la ex estudiante de enfermería no se alejó mucho de las jóvenes anteriores, pues también cuida muy bien de su imagen y le ofrece todo su cariño a aquellos que la apoyan en todas y cada una de sus publicaciones en redes sociales. Aunque no se espera que se vista de gorgona en los próximos días, cualquier disfraz le irá de maravilla, pues ya lo demostró: Gukú, Pokémon, asesina, conejita o Super Girl, cualquiera le va de maravilla.

