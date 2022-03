Compositora de 'Encanto' puede hacer historia de los premios Oscar

En las nominaciones de los premios Oscar de este años figura Germaine Franco, la compositora de “Encanto”, que es un hito para las músicas latinas en varios sentidos y que podría hacer historia en estos galardones, pues sería la primera mujer en componer música original para una película animada de Disney.

Se trata de una categoría atesorada por dicho estudio, pues ha logrado ganar preseas por cintas como The Little Mermaid, Beauty and the Beast, the Lion King.

Mujeres como Hildur Guonadóttir, por ‘Joker, Anne Dudley por ‘The Full Monty’, y Rachel Portman, por ‘Emma’, han ganado los premios.

“En cualquier año, nosotros, las compositoras entre las 100 películas más taquilleras, somos del 2 a 5 por ciento”.

Se ha estado hablando mucho de la historia de estos premios y de donde viene el nombre de la estatuilla, pues aunque sea difícil de creer, está inspirada en un actor mexicano.

¿Quién es Germaine Franco?

La compositora podría hacer historia

La compositora está acostumbrada a ser pionera pues en 2016 se convirtió en la primera mujer latina en ingresar a la rama de compositores de La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Nació en El Paso, Texas, y egresó de la Universidad de Rice. Tiene ascendencia mexicana, pues sus abuelos fueron inmigrantes originarios de Chihuahua y Santiago Papasquiaro, Durango.

“La mayor barrera es hacer que las mujeres realmente sean remuneradas en vez de hacer trabajo gratis”.

“Es un camino muy largo, super largo… Muchas mujeres lo dejan porque no tienen el éxito que quieren”.

Participó en la musicalización de ‘Coco’ y viajó a la Ciudad de México para trabajar con 50 músicos y producir todo.

Está orgullosa de sus raíces, y ha enfrentado múltiples retos que la han llevado hasta donde se encuentra el día de hoy; podría ganar una presea de La Academia.

¿Qué significan los premios Oscar?

Son los premios más importantes de la actuación

La historia que se conoce es que cuando Margaret Herrick, la entonces bibliotecaria de la Academia y eventual directora ejecutiva, vio la estatuilla que se parecía a su tío Oscar, aunque el premio está inspirado en un mexicano.

En La Verdad Noticias dimos a conocer los posibles nominados a los Premios Oscar 2022, celebración que reuniría a una gran cantidad de celebridades.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!