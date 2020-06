Compatibilidad con Michele Morrone según el horóscopo

Michele Morrone espectaculos

Michele Morrone (nacido el 3 de octubre de 1990 en Melegnano) es una actor, modelo y cantante italiano que aparece en películas italianas y polacas. Su papel más reconocible fue la actuación de Massimo en el drama 2020, 365 Days.

En 2012, el actor fue seleccionado para un papel principal en "E la vita continue". Algunos de sus proyectos incluyen Sirene, El juicio (Il processo), Come in Delfino, Renata Fonts, Squad 6, Medici, The Process, Milly Carlucci y más. En 2019, Michele Morrone tuvo la oportunidad de interpretar el papel principal de Luigi en "Bar Joseph".

En 2020, Michele Morrone se hizo internacionalmente famosa después de interpretar el papel principal de Massimo Torricelli en 365 días.

La película se estrenó en cines en Polonia el 7 de febrero de 2020 y posteriormente estuvo disponible en Netflix. Rápidamente ganó reconocimiento mundial, particularmente debido a las escenas eróticas que se parecían a los temas de la película de 2011 Fifty Shades of Grey. A partir del 12 de junio de 2020, alcanzó más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Michele Morrone es guitarrista profesional y cantante. Una de sus canciones más famosas es "Feel It", que apareció en 365 Days. Ha lanzado un álbum llamado Dark Room. Sus canciones del álbum incluyen "Hard For Me", "Watch Me Burn", "Do it Like That", "Rain in The Heart" y más.

Michele ha ganado más de 169 mil suscriptores y 35 millones de visitas en general en su canal (a partir del 8 de junio de 2020); se unió a YouTube el 16 de enero de 2020. El video más visto en su canal es el video musical de "Feel It" que ha ganado 14 millones de visitas.

Michele Morrone se casó con Rouba Saadeh, un diseñadora popular, en 2014. Tiene dos hijos, Marcudo Morrone y Brado Morrone, aunque la pareja se divorció en 2018.

Carta natal de Michele

Esta descripción está lejos de ser exhaustiva, pero puede arrojar luz sobre su personalidad, que sigue siendo interesante para los astrólogos profesionales o los amantes de la astrología.

Como se desconoce la hora de nacimiento de esta celebridad, el cuadro se dibuja para las 12:00 de la noche, la hora legal de su lugar de nacimiento; dado que las casas astrológicas no se tienen en cuenta, este extracto del perfil astrológico es menos detallado que aquellos para los que se conoce la hora de nacimiento.

Los planetas dominantes de Michele Morrone

Al interpretar una carta natal, el mejor método es comenzar gradualmente desde las características generales hasta las específicas. Por lo tanto, generalmente hay un plan a seguir, desde el análisis general del gráfico y su estructura, hasta la descripción de sus diferentes rasgos de carácter.

En la primera parte, un análisis general de la tabla nos permite descubrir las características principales de la personalidad y enfatizar varios puntos que se confirman o no en el análisis detallado: en cualquier caso, esos rasgos generales se tienen en cuenta. La personalidad humana es una entidad infinitamente compleja y su descripción es una tarea compleja. Pretender resumirlo rápidamente es ilusorio, aunque no significa que sea un desafío imposible. Es esencial leer una carta natal varias veces para absorber todos sus diferentes significados y comprender toda esta complejidad. Pero el ejercicio vale la pena.

En resumen, una carta natal se compone de diez planetas: dos luminarias, el Sol y la Luna, tres planetas de movimiento rápido o individuales, Mercurio, Venus y Marte, dos planetas de movimiento lento, Júpiter y Saturno, y tres muy lentos. Planetas en movimiento, Urano, Neptuno y Plutón. Los elementos secundarios adicionales son: los nodos lunares, la luna oscura o Lilith, Chiron y otros objetos menores. Todos están colocados en la rueda del zodiaco que consta de doce signos, de Aries a Piscis, y se dividen en doce casas astrológicas.

El primer paso es evaluar la importancia de cada planeta. Esto es lo que llamamos identificar los planetas dominantes. Este proceso obedece a reglas que dependen de la sensibilidad y la experiencia del astrólogo, pero también tiene bases precisas y constantes: por lo tanto, podemos tener en cuenta los parámetros de la actividad de un planeta (la cantidad de aspectos activos que forma un planeta, la importancia de cada aspecto según a su naturaleza y su exactitud), parámetros de angularidad; (proximidad a los cuatro ángulos, Ascendente, Medio Cielo, Descendiente e Imum Coeli o Nadir, todos evaluados numéricamente, de acuerdo con el tipo de ángulo y la distancia del ángulo del planeta) y parámetros de calidad (gobierno, exaltación, exilio y caída) . Finalmente, otros criterios como la gobernación del Ascendente y el Medio Cielo, etc. son importantes.

Estos criterios diferentes permiten resaltar un planeta y llevar a conclusiones útiles al interpretar el gráfico.

El análisis general de la carta comienza con la observación de tres tipos de distribuciones planetarias en la carta: hemisferio oriental u occidental, hemisferio norte o sur y cuadrantes (noreste, noroeste, sudeste y sudoeste). Estas tres distribuciones dan un tono general en términos de introversión y extraversión, fuerza de voluntad, sociabilidad y predisposiciones conductuales.

Luego, hay tres distribuciones adicionales: elementos (llamados triplicidad ya que hay tres grupos de signos para cada uno) - Fuego, Aire, Tierra y Agua - correspondientes a una tipología de carácter, modalidad (o cuadruplicidad con cuatro grupos de signos para cada uno) ) - Cardenal, fijo y mutable - y polaridad (Yin y Yang).

Hay tres tipos de dominantes: planetas dominantes, signos dominantes y casas dominantes. El novato piensa que la astrología significa "ser Aries" o, a veces, "ser Virgo Ascendente de Aries". Realmente es mucho más complejo. Aunque el Sol y el Ascendente solo pueden revelar una gran parte del personaje, aproximadamente un tercio o la mitad de su firma psicológica, una persona no es "solo el Sol" (llamado el signo) ni simplemente "la primera casa" (el Ascendente). Por lo tanto, la influencia de un planeta en particular puede aumentar significativamente; un signo o casa particular puede contener un grupo de planetas que traerán matices y algunas veces debilitarán el papel del Ascendente, del signo solar, etc.

Por último, hay otros dos criterios: las acentuaciones (angular, sucesiva y cadente), que son una clasificación de las casas astrológicas y los tipos de decanos que están ocupados (cada signo se divide en tres decanos de diez grados cada uno). Proporcionan algunas informaciones adicionales.

Estos rasgos generales de carácter no deben tomarse literalmente; de alguna manera se están preparando para la lectura del gráfico. Permiten comprender la segunda parte del análisis, que es más detallada y precisa. Se enfoca en cada área de la personalidad y proporciona una síntesis de todos los parámetros mencionados de acuerdo con reglas jerárquicas sólidas.

Su rol más destacado hasta ahora es su papel como Massimo en la película 365 Días

Advertencia: cuando se desconoce la hora de nacimiento, como es el caso de Michele Morrone, algunos párrafos se vuelven irrelevantes; las distribuciones en hemisferios y cuadrantes no tienen sentido, al igual que las casas dominantes y las acentuaciones de las casas. Por lo tanto, algunos capítulos están eliminados de esta parte.

Para todos los párrafos, los criterios de valoración se calculan sin tener en cuenta los ángulos y las reglas del Ascendente y del Medio Cielo. La metodología conserva su validez, pero es menos precisa sin una hora de nacimiento.

Elementos y modos para Michele Morrone

¡Salud por la comunicación y la movilidad, Michele Morrone! El predominio de los signos aéreos en su carta favorece y amplifica su gusto por las relaciones y por todo tipo de viajes cortos, ya sean reales (viajes) o simbólicos (nuevas ideas, especulaciones mentales). Ganas en flexibilidad y adaptabilidad lo que pierdes en la autoafirmación o en el pragmatismo.

Como la mayoría de los signos de la Tierra, Michele Morrone, eres eficiente, concreto y no demasiado emocional. Lo que te importa es lo que ves: juzgas al árbol por sus frutos. Sus ideas siguen cambiando, las palabras desaparecen, pero las acciones y sus consecuencias son visibles y permanecen.

Exprese su sensibilidad, incluso si eso significa revelar su vulnerabilidad. Las emociones, la energía y la comunicación no deben descuidarse; la acción concreta no tiene sentido si no está justificada por su corazón, su intelecto o su entusiasmo.

Estos son los cálculos de los cuatro elementos del famoso

Las cualidades del fuego no están muy presentes en su carta, con solo 6.18% en lugar del promedio de 25%, lo que significa que puede carecer de calor, entusiasmo, espíritu de conquista o energía. Puede parecer indiferente a los demás, casi sin deseo, sin alegría de vivir o sin capacidad emprendedora.

En realidad, no es cierto, pero debes dejar ir, forzarte a ser más atrevido y mostrar tu asombro y tu vitalidad. Ciertamente tienes tanta energía como los demás, solo necesitas liberarla, y depende de ti mostrar más, ya que será todo para tu beneficio: ¡grita, canta, pon caras, baila! Ese es el medio correcto para ti ... ¡Al final, nunca serás acusado de estar triste, flemático o un aguafiestas!

Los doce signos zodiacales se dividen en tres grupos o modos, llamados cuadruplicidades, una palabra aprendida que significa solo que estos tres grupos incluyen cuatro signos. Los modos Cardinal, Fixed y Mutable están más o menos representados en su carta natal, dependiendo de las posiciones e importancia de los planetas, y de los ángulos en los doce signos.

Modos

Michele Morrone, el modo Cardinal es dominante aquí e indica una predisposición a la acción, y más exactamente, al impulso y a emprender: está muy interesado en implementar los planes que tiene en mente, poner en marcha las cosas y crearlos.

Este es el aspecto más importante que inspira entusiasmo y adrenalina en ti, sin el cual puedes cansarte rápidamente. Eres individualista (¿quizás demasiado?) Y asertivo. Dejas que otros fortalezcan y mejoren las construcciones que construiste con fervor.

Dominantes: planetas, signos y casas para Michele Morrone

El problema de los planetas dominantes ha existido desde las brumas del tiempo en astrología: qué bueno sería si una persona pudiera ser descrita con unas pocas palabras y uno o varios planetas que representarían su carácter, sin tener que analizar elementos tales como las reglas, angularidades, casas, etc.

Los diez planetas, el Sol en Plutón, son un poco como diez personajes en un juego de roles, cada uno tiene su propia personalidad, su propia forma de actuar, sus propias fortalezas y debilidades. En realidad, representan una clasificación en diez personalidades distintas, y los astrólogos siempre han tratado de asociar uno o varios planetas dominantes a una carta natal, así como a signos y casas dominantes.

Este es el tabulador de los planetas dominantes del actor

De hecho, es casi la misma situación con carteles y casas. Si los planetas simbolizan personajes, los signos representan matices: las estructuras mentales, emocionales y físicas de un individuo.

El signo en el que se posiciona un planeta es como un personaje cuyas características se modifican según el lugar donde vive. En un gráfico, generalmente hay uno, dos o tres signos resaltados que permiten describir rápidamente a su propietario.

Con respecto a las casas astrológicas, el principio es aún más simple: las doce casas corresponden a doce campos de la vida, y los planetas que alquilan cualquier casa aumentan la importancia de esa casa y resaltan todos los departamentos de vida relevantes: puede ser matrimonio, trabajo, amistad, etc.

En su carta natal, Michele Morrone, los diez planetas principales se distribuyen de la siguiente manera: los tres planetas más importantes son Venus, Mercurio y Saturno.

Con Venus entre tus planetas dominantes, uno de tus primeros reflejos es ... ¡por favor! Su aspecto, su encanto y su seducción son elementos omnipresentes en su comportamiento.

Su acercamiento a las cosas está conectado a su corazón, y para usted, no puede fluir una comunicación real si sus interlocutores no exudan simpatía o calidez. El razonamiento frío y lógico, los pensamientos claros y el buen sentido no son importantes para usted: si no hay un vínculo afectivo con su entorno, no se puede establecer una conexión con el Venusiano que es, y no sucede nada.

Tienes un fuerte lado artístico y nunca descuidas conceptos subjetivos pero claros, como el placer, la belleza y también la sensualidad. Sin embargo, a veces en detrimento de la eficiencia, durabilidad, lógica y desprendimiento.

Con Mercurio entre tus planetas dominantes, eres ciertamente cerebral, nervioso, rápido, curioso, ingenioso y te encanta comunicarte. Su patrón psicológico es intelectual, sobre todo porque Mercurio es importante, con todo su conjunto de activos, pero también de debilidades, obviamente.

Este define las características del famoso

Su sensibilidad, emociones e impulsos cardíacos dan prioridad al pensamiento, lo que puede llevar a las personas a creer que es una persona juguetona e ingeniosa pero despiadada, intelectualizando situaciones y haciendo malabarismos con palabras y números mientras ignora los aspectos humanos de las cosas. Por supuesto, se dice que los gatos siempre caen de pie: ¡esta es tu fuerza mercuriana y tu carta de triunfo!

Su debilidad reside en su nerviosismo, y puede perder su objetivo debido a su "sobreintelectualización" que puede ser perjudicial para otro tipo de energías como el instinto, la espontaneidad, el corazón, la sensibilidad, etc.

Saturno es parte de tus planetas dominantes: entre las facetas de tu personaje, tienes un lado grave y serio, sabio y algo severo, ya que tu concentración puede ser poderosa, en detrimento del descuido y la amistad.

A menudo pareces austero, pero es solo una apariencia, una especie de modestia o reserva; Sin embargo, es cierto que el Saturno, aficionado al tiempo, el esfuerzo, el ascetismo, el rigor y la sobriedad, puede tener problemas de popularidad.

Sin embargo, la honestidad y la franqueza, la fiabilidad, así como el proceso mental lento, sabio y profundo, aunque no son cualidades muy populares y visibles, eventualmente se notan y aprecian. La segunda parte de la vida de los Saturnos suele ser más fácil y más satisfactoria.

Al igual que el Jupiterian, tu faceta de Saturno te incita a buscar lo esencial, la seguridad y la longevidad. Sin embargo, la diferencia con el primero es que nunca dará prioridad a la riqueza o la filosofía "cuanto más grande, mejor" por el poder. Saturno, como Júpiter, simboliza la integración social, y generalmente se considera positivo tener un Júpiter y Saturno armónicos en la carta de uno debido a sus capacidades de adaptación social.

Su vulnerabilidad reside en su lado demasiado serio y austero, lo que puede conducir a una soledad no deseada y una frustración afectiva. Esto generalmente no dura porque los Saturnos a menudo se esconden en el fondo de un corazón dorado que termina revelándose.

La luna en Piscis: su sensibilidad

Michele Morrone, tu sensibilidad está al límite, y tus emociones son tan profundas, tu imaginación tan viva que a menudo te encuentras en el dulce reino de los sueños.

Creas tu propio mundo fantástico con fragmentos enredados de la realidad actual, recuerdos románticos y esperanzas ocultas. Su receptividad es tan intensa que puede bordear la mediumnidad o, más perturbador y raro, puede tener alucinaciones.

Tu personaje fluctúa de acuerdo con la estimulación del momento, pero en general, eres una buena persona, llena de gentileza y romanticismo, siempre lista para comprenderte y dedicarte.

Tienes verdaderos poderes curativos, sería solo a través de tu capacidad para comprender instintivamente los sufrimientos de otras personas. Sus estructuras afectivas pueden compararse con un radar itinerante.

Eres vulnerable, herido por la más mínima agresión y fácilmente influenciable porque no puedes alejarte de las personas y los eventos; por lo tanto, puede comenzar a dudar y perder la confianza en sí mismo que tanto necesita para progresar.

Mercurio en Virgo: su intelecto y vida social

Michele Morrone tiene muy buenas capacidades para la lógica y el análisis, y evalúa todos y cada uno de los aspectos de una situación determinada de manera objetiva y crítica. Eres trabajador, metódico, con mucha energía nerviosa, prestas atención a los detalles y puedes pasar mucho tiempo en trabajos intelectuales y minuciosos.

Si bien eres articulado, no te gusta estar a la vanguardia y prefieres trabajar en equipo en lugar de tomar iniciativas: te sientes menos ansioso cuando sabes qué se espera exactamente de ti y qué necesitas hacer.

Abordas los problemas con el racionalismo y desconfías de la imaginación y la intuición. Amas las letras tanto como las figuras. Su humor cáustico puede desestabilizar su séquito, que puede preferir que sea menos exigente y más demostrativo. Tenga en cuenta que no todo se puede mantener bajo control.

Venus en Libra y el Sol en Libra: su afectividad y seducción

En su carta, el Sol y Venus están en Libra. La Tradición subraya la sociabilidad de su signo y su incomparable capacidad de adaptación.

Eres sensible a la opinión de la gente y necesitas encantar sin chocar, ser notado sin ser marginado. Eres entusiasta y abierto a los estímulos de tu entorno. No te resistes a las tendencias prevalecientes.

Es aconsejable que elija de inmediato para conciliar puntos de vista opuestos. Raramente estás a la defensiva, particularmente en la esfera afectiva. Solo cuando sus consentimientos lo conducen a contradicciones inextricables, opta por una solución radical.

Por lo tanto, sus comportamientos pueden desconcertar a su entorno: la adhesión incondicional de ayer se convierte en un rechazo sistemático. Puede implicar una relación en la que basas toda tu vida. De repente, se vuelve insoportable porque se han acumulado demasiados compromisos. Es probable que, en muchos casos, tenga que luchar contra una tendencia innegable a aceptar arreglos que no puede respetar a largo plazo.

Las cualidades de su signo solar y venusiano se pueden expresar plenamente: aptitud para comprender e incluso integrar las motivaciones de su pareja. Puede ajustarse a las limitaciones de una vida juntos donde los valores divergentes pueden desarrollarse libremente. Puede ser una imagen idílica, siempre y cuando siempre se te otorgue la estima que necesitas.

Michele Morrone, es imposible ocultarlo: amar, ser amado y complacer, todas estas actividades están en el centro de tu vida. Debido a que detesta la soledad, busca constantemente compañía, y si es posible, una compañía amorosa. No significa que esté lleno de pasión todo el tiempo: es refinado, delicado y encantador, y utiliza hábilmente las costumbres con moderación y equilibrio, sin perder de vista sus intereses personales. Está listo para adaptarse y comprometerse en todas las circunstancias.

Desea amar y permanecer integrado en su sociedad: el amor da prioridad a la propiedad, que es fundamental para usted.

Usted está especialmente dotado para este juego de cortesía refinada y cortesía donde las apariencias son al menos tan importantes como los contenidos; eres capaz de mostrar lo que te apetece mostrar y logras tus fines con elegancia, gentileza y bondad. Estos son precisamente sus principales activos.