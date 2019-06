Comparten la discografía de Scorpions en la radio de Yucatán

Scorpions es una agrupación surgida a mediados de la década de los sesentas en Hanover que en una primera etapa realizó un hard rock aderezado con pasajes progresivos y psicodélicos pero que a partir de 1979 inició una nueva etapa más inclinda hacia el heavy metal con el ingreso del guitarrista Matthias Jabs en sustitución de Uli Jon Roth.

Scorpions es la banda de rock más famosa de Alemania.

En este especial de dos horas de duración se incluirán canciones de los álbumes de estudio: “Lovedrive” (1979) que marcó el debut de Jabs y que contó con la participación de Michael Schenker en algunos temas; “Animal Magnetism” (1980) un trabajo que fue diseñando el sonido más orientado al heavy; “Blackout” (1982) su primer gran éxito en los Estados Unidos, “Love At First Sting” (1984) el disco que terminó por consolidarlos en la cima del éxito internacional; “Savage Amusement” (1988) con el cual lograron mantener su populardad, “Crazy World” (1990) trabajo que incluyó otro de sus grandes éxitos, el tema “Wings of Chance” que hacía alegoría a la paz mundial y “Face the Heat” (1993) el último trabajo que contó con la participación del baterista Herman Rarebell.

En concierto la banda desplegaba una energía realmente sorprendente.

De 1979 a 1990 la banda estuvo confomada por a Klaus Meine (voz), Matthias Jabs (guitarra líder y de acompañamiento), Rudolf Schenker (guitarra de acompañamiento y líder), Francis Buchholz (bajo) y Herman Rarebell (batería). Para el disco “Face the Heat” ingresó Ralph Rieckermann quien no permaneció mucho tiempo con ellos.

Rigel Solis, productor del programa dijo a La Verdad que lamentaba profundamente los problemas técnicos que impidieron la transmisión del especial dedicado al trío canadiense Rush el pasado domingo e informó que este será reagendado.

