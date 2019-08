Comparan las fotos de Elsa Pataky, esposa de Thor, antes y despues de cirugia

Con motivo de las vacaciones de verano, Elsa Pataky y su familia decidieron pasar unas vacaciones en España, lugar de donde es oriunda la actriz y tras compartir una sensual foto en bikini, los comentarios sobre una supuesta operación no se hicieron esperar.

Y es que, aunque la pareja tiene su residencia en Australia, de repente se dan sus escapadas a España para visitar a la familia de la actriz, sin embargo, siempre buscan la oportunidad de estar en alguna playa, o lugar tranquilo, donde los paparazzi no abundan, y donde puedan disfrutar de un divertido verano en familia.

Y es que la madrileña Elsa Pataky ha dicho en numerosas ocasiones que no se ha realizado ninguna cirugía, pero los internautas se encargaron de comparar sus fotografías donde se notan diversos cambios.

Si bien, muchos apuntaban a que los cambios estaban principalmente en la zona de los glúteos, Pataky ha demostrado en numerosas ocasiones que sus glúteos si son naturales, y que se han tonificado con las rutinas de intenso ejercicio que forman parte de su vida.

Sin embargo, hay algunos cambios en el rostro de Elsa Pataky, principalmente en la zona de la nariz, y que los internautas han comenzado a especular, que, con el paso del tiempo, se hizo ciertos arreglos o rinoplastias.

"Estoy a favor de la cirugía. Me parece perfecto que la mujer se cuide, sea como sea. Pero yo, de momento, no me he operado de nada.", ha declarado pataky en diversas ocasiones.