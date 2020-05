Comparan el nuevo look de Martha Debayle con Kim Kardashian ¿se parecen?

Martha Debayle logró dejar sin aliento a sus seguidores en Instagram al presumir su nuevo look donde la conductora mostró su cabellera totalmente rubia. Un rotundo cambio donde varios internautas señalaron que tenía un gran parecido con la famosa socialité Kim Kardashian.

Recordemos que Martha Debayle saltó a la fama gracias a sus diferentes participaciones en la radio y en la televisión, un éxito que también le abrió las puertas del mundo editorial donde se ha convertido en toda una experta.

Asimismo esta guapa presentadora ha logrado colocarse como una de las figuras más populares en redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram podemos ver que supera el millón de seguidores.

Martha Debayle estrena nuevo look

Y justamente a través de esta plataforma Martha Debayle presumió un nuevo look en el que cambió su icónica cabellera negra a un rubio platinado, un cambio que de por sí causó un gran alboroto entre sus seguidores por irse a los extremos.

Sin embargo la conductora aclaró que este cambio de look no es tan real como aparenta, pues señaló que se trata de una peluca que ha estado utilizando durante estos últimos días. Pero esto no evitó que sus seguidores hagan toda clase de comentarios.

La comparan con Kim Kardashian

Incluso muchos de sus seguidores en Instagram mencionaron que con este look Martha Debayle tiene un gran parecido a la famosa socialité y empresaria Kim Kardashian, quien en algún momento también presumió una cabellera totalmente rubia.

Y aunque existe más de 10 años de diferencia entre Kim y Martha, tenemos que reconocer que la conductora mexicana luce espectacular de pies a cabeza sin importar el color de su melena.