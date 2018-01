Comparan a la abuelita de Thalía con Mamá Coco

Uno de los grande pleitos de las familias del espectáculo ha sido el de Thalía con sus hermanas, quienes han vivido distanciadas por mucho tiempo y hace unos días festejaron los 100 años de su abuelita, a quien comparan con 'Mamá Coco'.

Por los 100 años de Eva Mage, Thalía y su hermana Laura Zapata se volvieron a reencontrar para festejar el cumpleaños de su abuelita.

Una publicación compartida por Laura Zapata (@laurazapataoficial) el Ene 18, 2018 at 6:55 PST

El pasado 21 de enero, se vieron en el festejo del centenario de su abuelita, Eva, donde la intérprete de 'Amor a la mexicana' viajó desde Estados Unidos hacía la Ciudad de México para el evento.

Laura Zapata por su parte organizó una misa en honor de su abuela, donde ambas fueron captadas un poco distanciadas.

“Ha sido mi madre, y no se quiere morir porque no me quiere dejar sola”, agregó Zapata, quien ha acusado en el pasado a Thalía y Ernestina Sodi, de abandonar a la anciana.