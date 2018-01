Comparan a bebeshita de enamorándonos con una piñata

Bebeshita de enamorándonos sufre bullying cibernético. Usuarios de redes sociales han bombardeado la web con diferentes memes de la integrante del programa de Tv Azteca.

Todo comenzó cuando la bebeshita decidió usar un outfit muy llamativo (alusivo a Lady Gaga) y un peinado un poco exagerado, así que los memes no se hicieron esperar.

Los fans de enámorandonos criticaron fuertemente a 'bebeshita'

Ivin Cruz: De verdad te pasaste con ese atuendo, no te queda bien se te ve muy apretado del abdomen no te pases Daniela en serio te lo digo en buena onda no se quien te dijo que eso te quedaba bien

Luan MJ Asu será que no sentía que se le salian las lonjas por todos lados bien ridicula lo que tienen que hacer para salir a cuadro es vien visto que con dinero baila el perro.

Jazmin Gutierrez Se pasaron enserio yo no se porque le pusieron esa ropa, se ve toda ridícula la pobre.

Ah y aclaro no es envidia

Lore Villasol Parecia q iba vestida del perro guarumo en vez de la gaga. Ya no haya q hacer esta mona para tratar de llamar la atencion

Enrique Muro Que ridícula parecía piñata y su programa fue todo un fraude todos se quedaron menos este Jonathan

Less Garcia Bebeshita se le saltaron mas las lonjas que los picos que tenia en los hombros

