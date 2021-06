Comparan a Ninel Conde con Lyn May por su aspecto en su aparición en Hoy

La cantante y actriz Ninel Conde nuevamente vuelve a estar envuelta en polémica tras su regreso a Televisa durante su aparición en el programa Hoy, donde acudió para anunciar su nuevo proyecto, mismo que fue ignorado tras notar su cambio de imagen.

Aunque lo ha negado en más de una ocasión, las cirugías plásticas de la cantante se hacen cada vez más evidentes, y en su última aparición incluso fue comparada (de nuevo) con Lyn May, debido a lo mal que se ve, e incluso algunos la tacharon de ‘deforme y estirada’.

Ninel Conde fue criticada junto a Paty Manterola en el Programa Hoy, pues desconcertó a los fans e internautas con su preocupante imagen, ya que su rostro se ve prácticamente irreconocible por las presuntas cirugías que se realizó.

Ninel Conde es comparada con Lyn May por su nuevo rostro

Recientemente, la intérprete del ‘bombón asesino’, hizo llover las críticas por su aspecto facial, pues visitó el programa Hoy junto a la cantante Paty Manterola, para promocionar su participación en la obra musical ‘Sie7e’ donde serán ‘pecados’.

Sin embargo la información de la obra quedó completamente de lado cuando las críticas por su rostro comenzaron a surgir, pues le sucedió lo mismo que a Alejandra Guzmán y probablemente arruinó su rostro con cirugías estéticas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Ninel Conde recibe críticas por su rostro, pues sucedió por última vez durante su aparición en los Latin American Music Awards, donde el tamaño de sus labios despertó rumores de cirugías plásticas.

Cirugías estéticas afectan la carrera de Ninel Conde

Los fans de Ninel piden que ya no se haga más cirugías

Hasta el momento la cantante no ha hecho ningún comentario respecto a las críticas que ha recibido y probablemente no quiera causar polémica para no afectar el desarrollo de la obra Sie7e, donde participará a partir del 18 de junio en el Teatro Cabaret.

Mientras tanto, los escándalos siguen de cerca al ‘bombón asesino’, ya que entre su pleito tras perder el juicio contra Giovanni Medina y sus cirugías estéticas, los comentarios hacia ella aumentan, pero no son exactamente los que esperaría, pues en su mayoría son críticas y ataques.

