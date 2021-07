Comparan a Laura G con Doña Clotilde tras su actuación en Venga La Alegría

Laura G es una de las conductoras más populares que hay en todo México, y es que quien empezó en primero noticias ahora se encuentra como una de las estelares de Venga La Alegría.

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, el matutino de Tv Azteca se encuentra realizando un reality show el cual ha sido de gran éxito para el programa, y una de las participantes es la conductora.

En ese sentido, en su presentación de esta semana la compararon con Doña Clotilde, después de que la semana pasada la criticaron fuertemente porque no “sabe cantar”.

Su presentación fue un cover de la canción “No me quiero bañar” de Tatiana, quien por cierto, fue duramente criticada hace unas semanas por sacar una canción junto a un Drag Queen.

La presentación fue una de las más aplaudidas, aunque no pasaron por alto las comparaciones con Doña Clotilde, pues tenía un estropajo en la cabeza, mismo que es similar al que usa el icónico personaje del Chavo del 8.

Laura fue comparada con el personaje de Doña Clotilde

Aunque la conductora es duramente criticada en sus redes sociales oficiales, la realidad es que es una de las más aplaudidas en el escenario, pues además de que recibe críticas, asegura que hace un esfuerzo muy importante para poder estar en este programa y participando.

"Hoy sí no veo a mis hijos por ensayar y eso ya me pega en la parte personal, no hay otra prioridad que mi familia. De que sirve que me la esté partiéndola y no los vi hoy por un sueño que ni siquiera es mi sueño. No quiero ser cantante, pero soy muy responsable"