Comparan a Kimberly Loaiza con Karol G por este dato

Kimberly Loaiza comparte importante récord con Karol G

Kimberly Loaiza es una de las estrellas más seguidas en las redes sociales, por lo que al momento de comparar sus números podríamos encontrarnos con increíbles sorpresas.

La fama de la "Lindura Mayor" es tan grande que ahora puede ser comparada con la de Karol G, una de las cantantes con mayor proyección a nivel mundial.

En la red TikTok es donde la mexicana posee un gran récord y con el cual se puede comparar en popularidad a grandes estrellas de la farándula mundial.

La "Lindura Mayor" continúa rompiendo récords en TikTok, siendo hasta ahora la mexicana más seguida en dicha red social, la favorita de las nuevas generaciones.

La también cantante posee casi 60 millones de seguidores en TikTok, con la cual la corona se le queda como mexicana, sin embargo como latina tiene una fuerte competencia.

Karol G es también una de las latinas más seguidas en dicha red, sumando casi 40 millones de fanáticos que adoran compartir sus videos.

En ese panorama Kimberly y Karol G son las latinas, en general, más seguidas en la red de TikTok, superando incluso a otras estrellas como Jennifer López y Shakira.

Canciones de Kim Loaiza

"Mejor sola", "Ya no somos", "No seas celoso", "Me perdiste" o "13: 13", son solo algunos de los temas que Kim Loiza ha lanzado en los últimos años.

Tan solo la semans pasada, Kimberly Loaiza estrenó "Después de las 12", tema que ya está en Spotify y prácticamente en todas las plataformas donde su música se aloja.

