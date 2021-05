“Como yo te amé” de Armando Manzanero, una exitosa y romántica canción

“Como yo te amé” de Armando Manzanero se desprende del disco "El piano, Manzanero y sus amigos" y es una de las exitosas canciones del cantante. La canción se lanzó en el año 1995 y fue escrita por el compositor.

El gran talento del músico cautivó al público mexicano, incluso el tema también fue interpretado por el intérprete Luis Miguel, quien incluyó la canción en su álbum de estudio titulado "Segundo romance".

El tema es uno de los emblemáticos éxitos de Armando Manzanero, pues desde joven se dedicó a la música y logró colocarse como uno de los compositores más queridos, pues tras su muerte su legado sigue presente a través de sus temas.

Acordes de “Como yo te amé” de Armando Manzanero

Los acordes de la canción "Como yo te amé” de Armando Manzanero es fácil de tocar y son: C, Am, Dm, G7, Em, Am, Dm, G7, C, Am, Dm, G7, Em, Am, Gm7, A7, F, G, Em7, Am, Dm, G7, Gm7, A7, F, G, Em7, Am, Dm, G7, C.

Los usuarios han compartido en YouTube los pasos a seguir a través de varios tutoriales para aprender a tocar con la guitarra una de las mejores canciones de Armando Manzanero, de igual forma han compartido la versión de Luis Miguel.

Canción “Como yo te amé” en karaoke

La canción “Como yo te amé” de Armando Manzanero también está disponible en karaoke, el tema es ideal para dedicar. Algunos usuarios han compartido videos con la letra y pista de la canción.

Otros fans del artista han compartido en los videos la letra del tema acompañada por fotografías del inolvidable músico, de igual forma han compartido otras canciones como "Voy a apagar la luz" de Armando Manzanero.

Letra completa de “Como yo te amé”

Letra de “Como yo te amé” de Armando Manzanero

En La Verdad Noticias te compartimos la letra completa de “Como yo te amé”. El tema es uno de los grandes éxitos del cantante Armando Manzanero; la canción habla sobre un amor que llegó a su fin.

Como yo te amé

Jamás te lo podrás imaginar

Pues fue una hermosa forma de sentir

De vivir, de morir

Y a tu sombra seguir

Así, yo te amé

Como yo te amé

Ni en sueños lo podrás asimilar

Pues todo el tiempo te pertenecí

Ilusión no sentí

Que no fuera por ti

Así es como te amé

Como yo te amé

Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir

Es verbo que jamás podré volver a repetir

Comprendo que fue una exageración

Lo que yo te amé

Como yo te amé

No creo que algún día

Me lo quieras entender

Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti

Para así saber

Cuánto yo te amé

Como yo te amé

Por poco o mucho tiempo

Que me quede por vivir

Es verbo que jamás

Podré volver a repetir

Comprendo que fue una

Exageración

Lo que yo te amé

Como yo te amé

No creo que algún día

Me lo quieras entender

Tendrás que enamorarte

Como yo lo hice de ti

Para así saber

Cuánto yo te amé

Video en YouTube de la canción de Armando Manzanero

A través de YouTube, los fans del cantante mexicano han compartido un video con la interpretación que realizó el músico durante el festival "Santa Cruz, corazón mundial del bolero".

Además, el audio de la canción "Como yo te amé" de Armando Manzanero, también se encuentra disponible en la plataforma musical.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.