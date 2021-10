Cómo ver el documental 'Justin Bieber: Our World'

Justin Bieber protagoniza un nuevo documental después de su concierto de Nochevieja titulado Justin Bieber: Our World.

En La Verdad Noticias ya te hemos informado que este proyecto llegará al streaming, pero te decimos cómo y cúando verlo.

El documental de Amazon Prime, que se estrenará el viernes (8 de octubre), dará un vistazo detrás de escena a los esfuerzos de Bieber y su equipo para producir un programa siguiendo los protocolos de salud y seguridad de COVID, mientras también se sumerge en la vida de él y su esposa Hailey. tal como está actualmente.

Detalles del documental de Justin Bieber

En el programa, JB realizó 21 de sus éxitos y aproximadamente 240 fanáticos asistieron al programa en persona, mientras que el resto del mundo pudo ver la transmisión en vivo en casa.

Puede transmitir el documental de Justin Bieber 2021 gratis en Prime Video con su membresía de Amazon Prime , que le brinda acceso instantáneo para ver Justin Bieber: Our World gratis. Si actualmente no es un miembro Prime, puede registrarse para una prueba gratuita de 30 días para ver Justin Bieber: Our World , que le permite acceder al sitio durante 30 días antes de tener que pagar la tarifa de membresía mensual de $ 12.99.

Michael D. Ratner, quien también fue productor ejecutivo de la serie documental de YouTube Originals Justin Bieber: Seasons y su seguimiento Next Chapter, dirigirá Justin Bieber: Our World. La película está producida por Ratner's OBB Pictures, Bieber Time Films y Scooter Braun Films. Michael D. y Scott Ratner, Kfir Goldberg y Andy Mininger están produciendo para OBB Pictures.

El mánager de Bieber, Scooter Braun, Allison Kaye, Scott Manson y Jennifer McDaniels figuran como productores ejecutivos a través de Scooter Braun Films, mientras que el propio Bieber obtiene el mismo crédito. Jules Ferree, Nick DeMoura, Rory Kramer, Jillian Halterman y Rick Faigin serán coproductores ejecutivos.

Mire Justin Bieber: Our World en línea a través de Amazon Prime aquí el 8 de octubre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.