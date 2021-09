Luego del escándalo que provocó el estreno de Black Widow y Cruella es lógico preguntarse ¿Cómo ver Shang Chi en Disney Plus? es claro que no se arriesgará de nuevo, por lo que esta nueva película no estará ni Disney Plus, aún pagando el Premier Access.

Al parecer, para el estreno de sus nuevas películas Disney y Marvel están probando algo nuevo y, dependiendo de cómo se den las cosas también podría ser la forma en la que también se estrene Eternals.

Si aún no has visto los avance, La Verdad Noticias tiene la información y te dejamos el momento en que Marvel estrena el tráiler final de Eternals, una pieza más de la fase 4 del UCM.

¿Cuándo saldrá Shang Chi en Disney Plus?

Aún no se confirma, pero podría llegar a principios de noviembre o finales de octubre.

Debido a la pandemia y tras conflictos pasados con los estrenos, se tiene claro que ahora las películas estarán en las salas de cine, de forma exclusiva, por un periodo de 45 días y solo después de eso ya se podrá ver en Disney Plus con el modelo de pago.

Sin embargo, no queda claro si se deberá pagar algún tipo de acceso especial, pero seguramente no es el caso y solo se va a necesitar que tengas una cuenta contratada.

Ahora bien, dado que Shang Chi y la leyenda de los diez anillos ya se ha estrenado en los cines de Canadá y Estados Unidos, se calcula que esta podrá estar disponible a finales de octubre o principios de noviembre en Disney Plus.

¿Qué son los 10 anillos de Shang Chi?

Hay dos explicaciones sobre qué son los 10 anillos de Shang Chi.

Marvel ya había mostrado un poco de esto en Iron Man, donde los 10 anillos se convirtieron en una organización terrorista, que colaboró con Obadiah Stane para secuestrar a Tony Stark. También “los Ten Rings” son anillos físicos que tienen poderes especiales, algo así como las Gemas del Infinito.

En la historia del universo alternativo Secret Wars, los Diez Anillos son diez técnicas de artes marciales iniciadas por la versión del Mandarin de ese mundo, de las cuales el Shang Chi de ese mundo había dominado nueve.

Los poderes de cada una son:

Remake: destruye y reimagina relaciones a nivel subatómico Influence: crea varias fuerzas que causan que los cuerpos cambien Spin: desacelera el tiempo alrededor de la persona que lo usa, creando la ilusión de supervelocidad Spectral: deforma el aire y crea una apariencia fantasmal Nightbringer: crea oscuridad “maleable” Daimonic: crea obsesión y lealtad Incandescence: contiene el corazón miniatura de una estrella Lightning: crea descargas eléctricas The Liar: crea una realidad alterna de la que no se puede escapar Zero: crea un vacío y un “boom ensordecedor”

Y es que Shang Chi y la leyenda de los diez anillos es la primera película de Marvel con un protagonista asiático, ya que en la década de los 80’s se intentó realizar pero misteriosas causas lo impidieron.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!