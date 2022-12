¿Cómo surgió la canción “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey?

Mariah Carey es catalogada como una de las mejores cantantes de todos los tiempos, pues tiene varios éxitos en su haber, como la canción “All I Want for Christmas Is You”, la cual no puede faltar en las fiestas decembrinas, ya que más de un hogar la ha entonado a todo pulmón.

Definitivamente, una de las grandes búsquedas durante la temporada navideña es la canción de Mariah Carey, “All I Want For Christmas Is You”. No obstante, ¿Sabías qué pudo no haber existido?

En 1994, Tommy Mottola, en ese entonces esposo de Mariah Carey, convenció a la artista de grabar un disco de Navidad, pero la cantante accedió a realizar el especial navideño con la única condición de que se incluyesen temas de su autoría, cosa que sucedió y fue así que en noviembre del 94 se lanzó “Merry Christimas”, álbum que se ha convertido en uno de los especiales navideños más vendidos de la historia.

¿Cuánto gana Mariah Carey por All I Want For Christmas Is You?

Mariah Carey cantando

Mariah Carey es la auténtica reina de la Navidad. Parece cierto el chiste que dice que ella vuelve a la vida a partir del primero de diciembre, cuando todo el planeta empieza a escuchar su icónico tema navideño.

De acuerdo con un informe realizado por “The Economist”, la cantante ha ganado más de 60 millones de dólares en regalías desde que compuso el tema en 1994.

La canción de Navidad es el mayor éxito internacional de Mariah Carey y si algo ha quedado claro es que, sin importar cuánto trabaje al año, la artista tendrá ganancias millonarias de por vida.

¿Cuántos años tiene la canción de Navidad de Mariah Carey?

La cantante Mariah Carey

Mariah Carey compuso “All I Want For Christmas Is You” para su cuarto álbum de estudio llamado “Merry Christmas”. Dicho material se lanzó el 1 de noviembre de 1994 bajo el sello discográfico de Columbia Records e incluyo 10 temas, entre ellos “Santa Claus Is Comin’ To Town” y “Miss You Most (At Christmas Time)”. Lo que quiere decir que… el tema acaba de cumplir 28 años.

Ahora bien, ¿cuántas reproducciones tiene?

Contrario a la creencia popular, el hit navideño tardó años en convertirse en #1 en el “Hot 100” de Billboard. Antes del 2019, “All I Want For Christmas is You” solo había llegado a la tercera posición en la lista de éxitos musicales.

El tema interpretado por Carey resurgió en 2003, cuando apareció en la película navideña “Love Actually”. Pero, en diciembre de 2018, rompió récord en Spotify al convertirse en la canción más escuchada durante un día con 10.8 millones de reproducciones.

Actualmente, su presencia en las distintas plataformas aumenta año con año. El video oficial publicado en 2008 tiene casi 739 millones de visualizaciones y en Spotify acumula más de 985,000,000 de reproducciones. Por su parte, el video oficial de la versión realizada en colaboración con Justin Bieber cuenta con poco menos de 217 millones de vistas.

Te puede interesar: ¿Por qué Mariah Carey se comporta como una diva? Esto reveló la cantante