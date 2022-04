¿Cómo surgió el pleito de Alfredo Adame y Carlos Trejo?

La enemistad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ha perdurado por más de una década, incluso en 2019 pactaron una pelea, sin embargo, esta no se pudo llevar a cabo, pero ¿cómo surgió el pleito? En La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

Todo comenzó cuando ambos peleaban por el rating matutino en México, pues ambos participaban en programas de televisión diferente, por lo que según las declaraciones del también conocido ‘el cazafantasmas’, el actor intentó desprestigiarlo, incluso acusó a Adame de atentar en su contra.

Ante la controversia, el ex presentador de ‘Sale el Sol’ desmintió dicha versión y acusó públicamente a Carlos de vender drogas. Hecho que desató una serie de dimes y diretes entre los famosos.

En 2019 protagonizaron una pelea en una conferencia de prensa.

Años más tarde, en 2018, Adame habló de su rivalidad con el cazafantasmas y fue durante el programa 'El minuto que cambió mi destino', en donde el también presentador nacido en Guadalajara habló de las diferencias entre ambos.

Pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo

La rivalidad inició hace más de 17 años.

De acuerdo al conductor fue en el programa 'Viva la Mañana' en donde el problema supuestamente inició: "Yo hago una sección de fantasmas y todo este rollo, este me empieza a tirar mala onda y me empieza a tachar de oportunista…Entonces me tira mala onda y un día le contesté: 'Mira Carlos Trejo, yo no soy Jaime Maussan ¡eh!, yo sí te rompo la mad…”.

Un año más tarde, en 2019, el pleito entre los famosos resurgió luego que Trejo acusó al actor de homofóbico al exhibir a Sebastián Adame Banquells, hijo menor del presentador. El presentador desmintió dicha declaración y demostró que en ese entonces tenía buena relación con su hijo.

También ese año, Alfredo retó públicamente a Carlos para una pelea a golpes sobre un ring, para recaudar dinero y donarlo a alguna institución con fines benéficos. Sin embargo, este no se llevó a cabo pese a que la conferencia para anunciar al evento tuvo lugar en julio de 2019, en donde el cazafantasmas le arrojó una botella con agua al actor en el rostro que le provocó una herida en la ceja.

La rivalidad entre los famosos revivió el pasado 5 de abril en una conferencia que ofreció el actor para contar sus nuevos proyectos, el cual terminó con una nueva pelea de Adame con el abogado de ‘el cazafantasmas’.

¿Qué estudió Alfredo Adame?

Antes de ser famoso se desempeñó como sobrecargo y aviador privado.

Alfredo Adame es un actor y presentador de televisión. Antes de iniciar su carrera artística y formar parte de diversas telenovelas y películas, se desempeñó como sobrecargo y aviador privado, pues el famoso estudió Aviación Comercial. ¿Conocías la rivalidad de Adame y Carlos Trejo? Déjanos tus comentarios.

