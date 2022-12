¿Cómo surgió el famoso ‘Clan Trevi Andrade’?

Gloria Trevi es reconocida como una de las cantantes más afamadas de todos los tiempos, ya que como muchos sabrán ha tenido varios éxitos, los cuales han formado parte de los primeros lugares de las listas de popularidad, por lo cual ha logrado posicionarse como una de las favoritas, pero su vida no ha sido nada fácil, porque estuvo marcada por uno de los sucesos más sonados, mismo que protagonizó a lado de su expareja Sergio Andrade.

En el mundo artístico, Andrade fue conocido por su extraña habilidad para ‘reclutar’ jóvenes y niñas diciéndoles que él podría cumplir sus sueños de volverlas famosas. Luego de las investigaciones por los motivos que se le acusaban, una de las implicadas manifestó que el productor musical tuvo dominio total sobre los menores.

En el caso de Trevi, se puede decir que cuando apareció en escena, todo México tenía la esperanza que se convirtiera en una gran artista por el talento que tenía para el canto. Con 14 años, la artista ganó un concurso organizado por Televisa, el cual consistía en encontrar a la doble de Lucero. Es de esta manera que la potencial cantante recibió algunos premios, entre ellos una beca para estudiar en el Centro de Capacitación de Televisa.

LA HISTORIA COMPLETA DEL CLAN TREVI-ANDRADE

La historia del Clan Trevi-Andrade comienza casi a la mitad de los 80′s. Gloria, con un talento innato para componer canciones y con la maleta llena de ilusiones, conoció al famoso productor mexicano, quien ya tenía un nombre hecho luego de consagrar a figuras como Lucero y Yuri. Luego de aquella entrevista, la vida de la joven intérprete no sería la misma.

El olfato de Sergio Andrade le dio la intuición necesaria para creer que Gloria Trevi podría seguir los pasos de las dos cantantes antes mencionadas. Entonces, con 15 años, empezó a formar parte de los proyectos musicales de quien luego se convertiría en su representante.

La suerte y el éxito parecían sonreírle rápidamente a esta dupla. Era 1989 y Gloria Trevi ya lanzaba su primer disco, el cual fue llamado “Qué hago aquí”. Pero, para ese entonces, nadie podía imaginar lo que pasaba detrás de esa joven promesa que derrochaba coraje y entrega en cada escenario que se presentaba.

Bajo la batuta de Sergio Andrade, la joven cantante mexicana ya brillaba con luz propia y en 1991 estrenaría su segundo sencillo, el cual tituló como “Tu ángel de la guarda”, que significó su irremediable éxito a nivel internacional, pues en esta producción se hicieron populares temas como “Pelo suelto” y “Agárrate”.

LA PRIMERA DENUNCIA EN CONTRA DE SERGIO ANDRADE

Los primeros indicios de que Sergio Andrade no estaba actuando bien con sus jóvenes talentos fue cuando en 1997, Aline Hernández, su exesposa, lo denunció por cargos de corrupción de menores. Además, en esa misma época publicó ‘La Gloria por el Infierno’, una obra autobiográfica en donde cuenta todo lo que pasó al lado del conocido productor.

Lo que quizás pocos recuerden es que Andrade antes se relacionó con Mary Boquitas, quien también compartió agrupación con Gloria Trevi. El representante se casó con María Raquenel cuando ella solo tenía 15 años. Tras estallar todo el escándalo ya conocido, Mary ha revelado que sufrió varios maltratos físicos y psicológicos mientras mantuvo una relación con Sergio Andrade.

ESTALLA EL ESCÁNDALO DEL CLAN TREVI-ANDRADE

En medio de una serie de acusaciones contra Sergio Andrade, la artista ya reconocida Gloria Trevi tuvo una hija con el representante musical, a la cual bautizaron con el nombre de Ana Dalay. Lamentablemente, murió en Río de Janeiro el 13 de abril de 1999. Trevi también tuvo otro hijo, el cual se llamó Ángel Gabriel. Algunos dicen que el niño sería hijo de Andrade.

El libro publicado por Aline Hernández, expareja de Sergio Andrade, fue el detonante para que el escándalo estalle. En dicha publicación de 1998, se revelaba que él solo usaba a las menores de edad para abusar de ellas sexualmente y no para hacerlas famosas como les prometía.

Otra pista de lo mal que obraba Sergio Andrade, fue cuando los padres de una de las menores reclutada, Karina Yapor, confirmaron que ella no asistía a una academia en España, en donde la menor supuestamente estudiaba. Sumado a ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Chihuahua informó a los señores que "La Casa de los Niños", del Instituto Madrileño del Menor, en España, tenía un niño que estaba registrado como hijo de Karina Alejandra Yapor Gómez, el cual nació cuando ella tenía 15 años en 1997.

Este último dato hizo que los progenitores de Karina Yapor, tras hacer varias diligencias para recuperar a su nieto, supuestamente hijo de Sergio Andrade, denunciaron al productor mexicano por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

¿GLORIA TREVI, CÓMPLICE O VÍCTIMA DE SERGIO ANDRADE?

Tras los hechos antes mencionados, en el 2000 Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Brasil. El productor musical fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de Karina Yapor. Por otro lado, Trevi y Raquenel Portillo fueron sentenciadas a cuatro años y 8 meses de cárcel.

Con el correr de los años y tras haber cumplido su sanción, Trevi le ha respondido a sus detractores, quienes aseguran que ella también formó parte de los abusos perpetrados por Sergio Andrade.

“Pues a mí me la pelan la verdad (risas) yo creo que para mucha gente eso si realmente les afecta, pero a mí con mi reputación, con mi nombre, con mi imagen, a base de mentiras, me hicieron lo que quisieron y no me destruyeron, yo creo firmemente en el dicho de ‘a chillidos de marrano, oídos de carnicero’”, comentó.

“Es muy triste que pocas artistas pueden hablar con tanto conocimiento de causa como yo; sin embargo, por esas mismas difamaciones y calumnias y como tergiversan las cosas y porque siempre quieres que la víctima si es mujer sea la culpable, si porque la golpearon es porque se dejó y es una pendeja o si porque se defendió es una ‘pinche vieja bitch’ siempre tienen que echarle la culpa a la mujer”, agregó.

