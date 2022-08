¿Cómo sobrellevan Jennifer Lopez y Ben Affleck su separación?

La sorpresa de todos fue grande cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck, que acaban de casarse en Las Vegas y celebraron una luna de miel en París, anunciaron una separación por acuerdo mutuo.

Tal como te contamos recientemente en La Verdad Noticias, que según el portal Hollywood Life comentó que esta “separación” momentánea tiene como finalidad permitirle a los dos famosos poder enfocarse en sus carreras profesionales, al igual que estar lejos uno del otro aparentemente mejora su relación.

Ahora, te contaremos cómo están la cantante y el actor ahora que están separados. Pues al parecer esto no significa que no tendrán ninguna especie de contacto. Se mantienen al día de sus actividades y demás por medio de videollamadas.

¿En qué están trabajando Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Jennifer Lopez dice que Ben Affleck la hace sentir segura.

La cantante Jennifer Lopez acaba de cumplir 53 años y entre sus proyectos actuales está la presentación de su nueva crema corporal que pertenece a su marca JLO Beauty. Asimismo, en el promocional del producto muestra su aspecto de una forma muy natural y asegura que está orgullosa de la edad que tiene.

Al parecer está confianza también es alentada por su ahora esposo Ben Affleck, quien siempre le comenta que le encanta su aspecto aunque no esté arreglada. "Me dice que le gusto cuando no llevo nada, ni maquillaje ni el pelo arreglado. Aprecia realmente eso, y eso me hace sentirme segura y guapa".

Por otro lado, Ben Affleck podría ya estar ocupado en filmar sus escenas como Batman, ya que como anunciaron, es oficial que interpretará al superhéroe de la noche en Aquaman 2, junto a Jason Momoa.

¿Qué pasó entre Jennifer Lopez y Marc Anthony?

JLO se divorció de Marc Anthony por esta razón:

Quizá el motivo por el que la famosa Jennifer Lopez está tomando esta nueva actitud en su actual matrimonio, pues no le gustaría repetir lo que pasó con su ex esposo Marc Anthony.

Ya que como reveló, uno de los motivos que la llevaron a divorciarse del cantante fue porque tenía algunas tendencias de querer controlar la carrera de la cantante e incluso cómo debía cuidar de sus hijos.

