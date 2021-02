¿Cómo será el mundo de One Piece sin Kaido y Big Mom?

Como revelaron Eiichiro Oda y los editores en las últimas entrevistas, el viaje de Luffy probablemente no durará mucho. Es hora de que Oda comience a prepararse para los impactantes eventos del mundo de One Piece, y en primer lugar, el colapso del sistema Yonko, si Luffy y las Supernovas pueden derrotar a ambos bandos.

Aunque los Yonko son las fuerzas que se enfrentan directamente a los Marines, o en otras palabras, representan el "mal" en One Piece , en realidad la existencia de Yonko juega un papel importante en la protección de las aguas de Grand Line.

Su existencia es como picos altísimos para que los piratas jóvenes como las Supernovas sueñen con la libertad y siempre quieran apuntar y conquistarla, también un muro para evitar la mano de la facción. Los marines se infiltraron en esta zona y de acuerdo con la facción CP0, si la alianza de los dos Yonko fallaba, la dirección del mundo se volvería impredecible.

Kaido, uno de los Yonko en One Piece

Aunque solo ha estado en el mar no mucho tiempo, solo unos 3 años, incluido el tiempo de salto temporal, el viaje de Luffy durante este tiempo ha resultado en una serie de reacciones en cadena, lo que ha llevado a un choque directo entre él y Yonko (Los Cuatro Emperadores).

En primer lugar, es imposible no mencionar el colapso del sistema de los siete universos, que está muy relacionado con Luffy. Antes de la caída de That Vu Hai, tres personas fueron derrotadas por el propio Luffy, incluidos Crocodidle, Gecko Moriah y Doflamingo.

Luffy y Zoro de los Piratas Sombreros de Paja

Los Shichibukai restantes, tanto antiguos como nuevos, como Boa Hancock, Kuma, Jinbe, Law, tienen una relación inusual con Luffy. Incluso Mihawk y Buggy tienen cierta relación con él. Fueron las actitudes de estos Shichibukai hacia el niño, las que hicieron que los Marines perdieran la confianza en su papel.

Lo anterior a su vez llevó al fracaso del sistema Shichibukai a ser abolido oficialmente después de la derrota de Doflamingo. Desde ahora, la influencia de Luffy en la batalla de Marine Ford es muy clara. Aunque no pudimos salvar a Ace, intentaremos repasar lo que hizo Luffy aquí.

La tripulación de los Mugiwara en el anime

Luffy fue la causa de la prisión de Impel Down, el símbolo de una prisión indestructible, que llevó al establecimiento de una nueva fuerza de Yonko, Barbanegra. Jinbe y Crocodile, los dos ex Seven Vibes, se pusieron de pie para ayudarlo, Boa Hancock, un Shichibukai en posición que dificultó a los marines llegar a Luffy.

A pesar de que tres almirantes se interpusieron en el camino, luego Garp, Luffy todavía tenía la oportunidad de llegar a Ace, y casi salvó a Ace sin la pantalla de Akainu. La actuación de Luffy provocó el colapso de los Marines, lo que provocó la dimisión de Sengoku y la posterior batalla de Akainu y Aokiji por el papel de Almirante del Agua.

Después del período de salto temporal, Luffy comenzó su viaje para continuar desafiando a otro sistema de poder: el Yonko. El robo en Whole Cake justo en frente de la nariz de Big Mom causó directamente que Luffy quisiera superar los mil 500 millones.

La existencia de Robin en la tripulación de Luffy hizo que Big Mom encontrara a Wano por su cuenta y aceptara aliarse con Kaido, ya que ve la esperanza de encontrar "One Piece". Y ahora, un desafío entre la nueva generación, es decir el grupo Supernova, y la vieja generación, el Yonko, nos dice que si Luffy gana el mundo volverá a estar en shock

Cambios en One Piece el poder Yonko

Sin estos 2 Yonko veríamos muchos cambios, y a continuación, La Verdad Noticias te los comparte en una detallada lista. Recuerda que siempre puedes leer el manga de One Piece en MANGA Plus y ver el anime producido por Toei Animation en Crunchyroll.

El área controlada por los 2 Yonko se volverá rebelde después de su derrota.

La facción naval participará directamente en la división del territorio en el Nuevo Mundo, ampliando su influencia.

Luffy podría convertirse oficialmente en los "Cinco Reyes" junto a Kid y Law.

Luffy tendrá el Road Poneglyph en la mano de Kaido, acercándose más a One Piece

Dado que todos los propósitos están dirigidos a One Piece, los tres capitanes probablemente se convertirán en rivales y la alianza se desintegrará.

Además, el misterioso plan de Shanks, la presencia de CP0 y el misterioso poder de los Cinco Ancianos e Im-sama hacen que el mundo sea aún más impredecible. Solo queda esperar el final de One Piece y aunque muchos fanáticos puedan predecir el clímax de la historia, se confirmó que Eichiro Oda no cambiará las cosas.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!