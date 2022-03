¿Cómo se veía Chiquis Rivera de joven?

Las fotos de Chiquis Rivera de joven comparada con las fotografías recientes dejan notar que ha cambiado mucho con el paso del tiempo y ha aceptado haberse sometido a más de un procedimiento estético.

La hija de Jenni Rivera es una de las celebridades más queridas por el público latino, es muy conocida principalmente debido a los fuertes conflictos tuvo con su madre durante sus últimos años de vida, aunque siempre habían sido muy unidas ella y la famosa se distanciaron debido a varios conflictos.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos las mejores fotos de Chiquis Rivera en la actualidad, en esta ocasión traemos para ti la comparación de los cambios que ha sufrido la hija de la Diva de la banda después de las cirugías a las que se ha sometido.

¿Qué cirugías se hizo Chiquis Rivera?

Chiquis y Jenni Rivera

Por medio del instagram de Chiquis Rivera ha comentado en diversas ocasiones que no le importan las críticas ni los señalamientos hacia su persona, por tal motivo no duda en compartir con sus seguidores las cirugías a las cuales se ha sometido.

En este sentido, la misma cantante ha revelado que se ha sometido a cirugías de aumento de glúteos, levantamiento y aumento de busto, bichectomía, además de liposucciones y tratamientos para reducir el abdomen, por lo que, de acuerdo a especialistas en el gremio de la belleza, Chiquis Rivera se ha sometido a 7 cirugías aproximadamente.

Cirugías de Chiquis Rivera

Talla y peso de Chiquis Rivera

Tallas de Chiquis Rivera

Estas son las tallas y peso de Chiquis Rivera. Y para conocer las fotos de Chiquis presumiendo su diminuta cintura, da click en el enlace.

Altura: 160 cm

Peso: 58 kg

Busto: 94 cm

Cintura: 67 cm

Cadera: 91 cm

Talla de sujetador: 110D

¿Cuántos hijos tiene Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera de joven y actualmente no ha procreado hijos con sus parejas, sin embargo, se dió a conocer que tuvo un aborto espontaneo a los 19 años. Por medio del podcast de Chiquis Rivera reveló que no está usando ningún anticonceptivo, y también ha dicho que va a congelar sus óvulos por si más adelante decide quedar embarazada a través de in vitro.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!