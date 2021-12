¿Cómo se puede evitar los spoilers de Spider-Man: No Way Home?

Después de meses de espera por fin se ha estrenado “Spider-Man: No Way Home”, razón por la cual ha causado todo un revuelo y diversos comentarios de los fans que no han visto la película, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos cómo evitar los spoilers.

Desde que se anunció un posible “spiderverso” dejaron intrigados a los fanáticos del arácnido, empezaron a surgir teorías sobre la llegada de anteriores personajes, ya que surgieron dudas debido al estreno de la serie “WandaVision” y “Loki”, comentaron la posibilidad de un multiverso.

Y es que, a un día del estreno surgieron memes de la película, ya que los fans del "Hombre Araña" quedaron impresionados por el último tráiler donde se reveló la participación de famosos villanos que luchan contra Spider-Man, causando nostalgia ya que han transcurrido años desde su aparición en la gran pantalla.

¿Cómo evitar los spoilers de la película Spider-Man: No Way Home?

"Spider-Man: No Way Home" es protagonizada por Tom Holland

Debido al estreno, navegar en diferentes redes sociales podría ser algo peligroso, por lo que han mencionado no dar spoilers para respetar la experiencia que cada uno puede tener de la esperada película, razón por la cual el Instituto de la Juventud compartió una publicación que muestra cómo evitar los spoilers.

Los pasos que se debe seguir es dejar de leer los comentarios, silenciar las palabras claves, alejarse de las redes sociales, no ver historias y no mirar reels ya que podrían revelar algunos adelantos de la película más esperada de este 2021.

Cabe mencionar que la película recibió una impresionante calificación por parte de la crítica, pues ha logrado 94% de aprobación, pero en las primeras horas del estreno en Norteamérica, la cinta logró una calificación perfecta con 100% de aprobación, siendo uno de los mejores filmes de Marvel Estudio de este 2021.

¿Cuál es el orden para ver las películas de Spider-Man?

Estreno de la nueva película de Spider-Man ha causado furor

Antes de ver la película del arácnido, han compartido el orden de las películas del “Hombre Araña” pues la primera cinta “Spider-Man” se lanzó en el 2002 y se encuentra disponible en Netflix. La siguiente película “Spider-Man 2” se lanzó en el 2004 y también está disponible en Netflix.

En el año 2007 se lanzó “Spider-Man 3”, la cinta está disponible en HBO Max; en el 2012 se lanzó “The Amazing Spider-Man”, proyecto disponible en HBO Max y “The Amazing Spider-Man 2” en el 2014, disponible en Claro Video. En el 2017 se lanzó “Spider-Man: Homecoming” y está disponible en Netflix.

En el 2019 se lanzó “Spider-Man: Far From Home”, donde Peter Parker decide ir de vacaciones junto a MJ, Ned y el resto de sus amigos. La cinta está disponible en Amazon Prime Video. Pero, en este 2021 por fin se ha estrenado la película "Spider-Man: No Way Home".

