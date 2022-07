¿Cómo se llama el reparto de Mini Espías?

Mini Espías es una de las más exitosas franquicias del género, ya que su primer episodio comenzó en el año 2001, con el lanzamiento de Spy Kids, el nombre original de la película, ahora 21 años después muchos se preguntarán cómo se ven los actores de Mini Espías.

Hay que recordar que esta cinta fue dirigida y escrita por Robert Rodriguez, con Alexa Vega y Daryl Sabara como protagonistas, Mini Espías se convirtió en un gran éxito, dentro de las películas infantiles que comenzaron a explorar el mundo de las aventuras y las escenas de acción.

La trama comienza cuando Juni y Carmen Cortez descubren que sus ‘aburridos’ padres no siempre fueron así, sino que pertenecieron a una prestigiosa organización de espías.

Antonio Banderas, como Gregorio Cortez y Carla Gugino, como Ingrid Cortez; son los actores que protagonizan a los padres de los Mini Espías, y en la historia del film, debían neutralizarse mutuamente. Pero cuando se enamoran, deciden abandonar la organización, pero un antiguo asunto sin resolver los volverá a poner en una situación peligrosa.

Reparto de Mini Espías, ¿Cuántos años tienen?

¿Cómo se llama el reparto de Mini Espías?

Como te decíamos la cinta infantil Mini Espías ya está por cumplir 21 años y ahora te presentaremos la edad exacta que tiene cada uno de los protagonistas principales de película.

Alexa Vega (33 años)

Daryl Sabara (30 años)

Carla Gugino (50 años)

Antonio Banderas (61 años)

TE PUEDE INTERESAR: “Mini espías” tendrá un reboot con Netflix

¿Qué pasó con los actores de Mini Espías?"

Alexa Vega

Alexa Vega saltó a la fama gracias al papel de Carmen en Mini Espías, por lo que significó un gran cambio en su carrera artística. Fue la elegida para volver a interpretar el papel en varias de las películas que le sucedieron a la primera versión del 2001.Si bien continuó trabajando en el cine, donde fue parte de los actores principales de la película Pijamada; lo cierto es que no volvió a tener un protagonismo equiparable a Mini Espías.

Daryl Sabara

La actriz, además de continuar actuando, formó una familiar con Carlos Peña, integrante del grupo Big Time Rush, con quien tuvo un primer hijo en el año 2016. Actualmente, tiene dos hijos, y su familia se parece bastante a los Cortez de Mini Espías.

Daryl Sabara, el actor que interpretó a Juni Cortez, también tuvo un destino similar a Alexa, ya que nunca logró obtener un protagónico tan popular como el de Juni. Apareció en las producciones Keeping Up With The Steins, Machete, John Carter y algunas otras cintas sin demasiada trascendencia.Actualmente, está casado con la cantante Meghan Trainor, con quien tuvo un hijo hace apenas unos meses.

Carla Gugino

Antonio Banderas, quizás es uno de los más exitosos que ha tenido proyectos de fama mundial, en papeles principales como secundarios y por ultimo la actriz Carla Gugino , quien su pareja es el escritor y director venezolano Sebastián Gutiérrez, con quien trabajó en Karen Sisco y Rise: Blood Hunter. La pareja vive en Nueva York, donde ella pasa parte de su tiempo libre practicando yoga.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: