¿Cómo se llama el fandom de Louis Tomlinson?

Aunque todas y todos los fans de algún integrante de One Direction son Directioners, cada uno de los cantantes tiene su propio fandom tras la ruptura del grupo, incluyendo a Louis Tomlinson.

El intérprete britanico se hizo de una gran cantidad de fans después de haber salido del grupo de The X Factor, One Direction, pero él siempre buscó una carrera como solista.

En ese sentido, ahora ya tiene su propio disco en solitario, y las y los Louies quienes son el fandom del cantante, están pendientes de cada movimiento en su carrera y de todo lo que comparte el cantante en sus redes sociales oficiales.

¿Qué hace el ex integrante de One Direction en la actualidad?

El cantante trabaja en nueva música

Actualmente se encuentra promocionando a través de sus redes sociales personales, su carrera como solista, pues estrenó en 2020 un disco de nombre Walls, siendo su primer material discográfico.

Lamentablemente para el artista, han habido algunos acontecimientos muy tristes en su vida, como la muerte de su mamá a causa de una leucemia, y la muerte de su hermana Felicité.

Fandom de Louis Tomlinson hacen historia en internet

El fandom de Louis Tomlinson son los Louies

El fandom del cantante hizo historia, después de que la UEFA lanzara una convocatoria para saber que canción sonará en la final de la Eurocopa.

La dinámica se hizo a través de redes sociales, y en la votación se postularon varias canciones como Butter de BTS, o incluso algo de Taylor Swift, sin embargo, una de las que más resaltó fue la de Louis.

Lamentablemente para el fandom del ex One Direction los esfuerzos no fueron suficientes, ya que será BTS quien esté presente en la final de la Eurocopa, pero lograron darle una gran batalla a los surcoreanos.

