¿Cómo se hicieron amigas Taylor Swift y Selena Gomez?

Taylor Swift y Selena Gomez han sido consideradas las mejores de la industria musical durante más de una década. Y han compartido muchos momentos, desde ganar premios juntos hasta aparecer juntas en el video musical "Bad Blood" de Swift.

Por supuesto, han hecho todo esto mientras crecían juntos ante el ojo público. Así que tiene sentido que tengan mucho en común. Y se han mantenido unidos entre sí a través de todo. Entonces, ¿cómo surgió su amistad?

¿Cómo se conocieron?

Taylor Swift y Selena Gomez son las mejores amigas

Mientras Gomez creció en Disney Channel, Taylor Swift entró en el centro de atención un poco más tarde. En 2008 ambas se cruzaron gracias a los Jonas Brothers. Como recordarás, Swift salió brevemente con Joe Jonas, mientras que Gomez con el menor de los hermanos, Nick.

Gomez es unos años más joven que Swift, por lo que pudo admirarla mientras se enfrentaban a la fama adolescente. "Ambos pasamos por una mierda al mismo tiempo. Ella me enseñó mucho", dijo Gomez al Wall Street Journal en una entrevista reciente.

Gomez dice que 'hicieron clic instantáneamente'

No pasó mucho tiempo antes de que fueran mejores amigas. "Hicimos clic instantáneamente y, hombre, esa era mi chica", dijo Gomez. Y a lo largo de los años, han continuado estando ahí la una para la otra, especialmente en tiempos difíciles.

“Siempre ha existido esta cualidad de hermandad, y no lo digo de manera básica”, dijo Swift. “Sabía desde que la conocí que siempre la tendría de vuelta. Tengo la capacidad de perdonar a las personas que me han lastimado. Pero no sé si podré perdonar a alguien que la lastime".

Así es como Taylor Swift ha apoyado a Gomez

Swift no solo ha estado allí para Gomez en público, sino que es una gran amiga detrás de escena.“Ella se ha presentado a mí de formas que nunca hubiera esperado. Voló porque estaba herida y estaba pasando por algo. Cosas que estaban pasando con mi familia”, dijo Gomez.

“Se ha demostrado año tras año y en cada momento de mi vida que es una de mis mejores amigas en el mundo. No estamos de acuerdo en todo, pero nos respetamos en todo”, agregó la intérprete ‘Lose You To Love Me’.

Selena Gomez ha hecho lo mismo con Swift

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, este año fue genial para Taylor Swift musicalmente. Sin embargo, también se ha visto envuelta en una batalla con su antiguo sello, Big Machine Records. Y Gomez la ha apoyado, en las redes sociales y fuera de ella.

"Quería decir lo que dije en mi publicación", dijo Gomez sobre su historia de Instagram de noviembre. “(Taylor) es exactamente quien es. Ella habla. No conozco a mucha gente que lo haría. Yo estaría asustada. Aterrorizada, de hecho". agregó la cantante de ‘Ice Cream’.