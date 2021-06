¿Cómo se enamoraron Harry Styles y Olivia Wilde?

Harry Styles y Olivia Wilde se conocieron en el set de Don't Worry, Darling , y su romance floreció a partir de ahí. "Olivia y Harry están juntos durante largos días en el set y se han conocido muy bien, así que todo es muy orgánico", reveló una fuente a Entertainment Tonight.

"[Olivia] no permitiría que una relación romántica se interpusiera en el camino de una profesional, así que todo lo que están haciendo es con cuidado".

Una fuente también confirmó que Harry Styles y Olivia Wilde trabajaron duro para mantener su relación en secreto durante la filmación. "Olivia y Harry pudieron mantener su relación en secreto por un tiempo antes de que se hiciera de conocimiento público", reveló la fuente de Us Weekly.

"Fueron muy cuidadosos al respecto e incluso detectives a veces, aunque el pequeño grupo de personas que estaban en el set con ellos todos los días finalmente lo descubrió".

Su relación fuera de la pantalla llegó después de la separación de Wilde con su prometido Jason Sudeikis con quien había tenido nueve años de relación y dos hijos: Otis de siete años y Daisy de cuatro.

Fue a principios de 2021 cuando su romance se hizo público, cuándo aparecieron fotografías de Wilde y Styles tomados de la mano mientra asistían a una boda, e Internet estalló de preguntas. En las fotografías se podía observar a la nueva pareja asistiendo a la boda de su agente en el Rancho San Ysidro en Montecito, California.

Una fuente reveló a People que la nueva pareja había estado saliendo durante algún tiempo. "Estuvieron en Montecito, California este fin de semana para una boda", dijo una fuente a People. "Eran cariñosos con sus amigos, se tomaban de la mano y parecían muy felices. Han salido durante algunas semanas".

¿Qué pasó con el ex esposo de Olivia Wilde?

La pareja ya había terminado cuando la actriz inició un romance con Harry

Actualmente no está claro cómo se siente la ex pareja de Wilde, Jason Sudeikis, sobre su nueva relación con Styles. Una fuente afirmó a ET que cuando Wilde y Sudeikis se separaron "hace casi un año, no es como si ella se apresurara a hacer algo".

La fuente continuó: "Olivia y Jason hablan todo el tiempo y todavía están cerca debido a los niños. Es muy poco probable que esta noticia lo haya tomado por sorpresa".

Así mismo, fuentes cercanas a Olivia han dicho que "Harry no rompió un compromiso", describiendo la relación de Wilde con Sudeikis como "ya finalizada" cuando conoció a Styles.

Sin embargo, People cuenta una historia muy diferente, con una fuente que afirma que "[Jason Sudeikis] está absolutamente desconsolado por la separación. Todavía hay mucho amor allí, y le gustaría tener la esperanza de que tal vez haya una manera de que reparar cosas. Pero lo que sucederá a continuación está por verse".

En cualquiera de los casos lo cierto es que actualmente Harry Styles y Olivia Wilde se ven muy felices juntos.

¿Cuántos años se llevan Harry Styles y Olivia Wilde?

Harry Styles y Olivia Wilde asistieron juntos a una boda a principios de 2021

Harry Styles y Olivia Wilde se llevan diez años de diferencia. Olivia nació el 10 de mayo de 1984 por lo que actualmente tiene 37 años de edad, mientras que Harry nació el 1 de febrero de 1994 y actualmente tiene 27 años.

Si bien la actriz Olivia Wilde parece referir a los hombres mayores que ella, en esta ocasión hizo una excepción con Harry. Recordemos que la actriz estuvo casada durante ocho años con el cineasta Tao Ruspoli, quien como su también ex pareja Sudeikis es nueve años mayor que ella. Mientras que Harry no es ajeno a salir con mujeres mayores que él.

Es así como el romance a florecido entre Harry Styles y Olivia Wilde, y aunque en un principio se aseguró que se trataba de un “truco publicitario” fuentes cercanas a la pareja aseguran que el romance es real y que las primeras fotos que se filtraron de la pareja no fueron puestas en escena y que incluso fueron tomadas y publicadas sin que la pareja tuviera conocimiento de ello.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.