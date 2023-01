¿Cómo se conocieron Verónica Castro y Manuel ‘El loco’ Valdés?

Verónica Castro ha sido una de las mujeres que más ha dado de que hablar, luego de las fuertes acusaciones que recibió al darse a conocer las supuestas pláticas íntimas que sostuvo con menores, sin embargo, muy poco se conoce de su vida privada, sobre todo de los hombres que lograron robarle el corazón, siendo uno de ellos Manuel “El loco” Valdés.

Entre 1968 y 1974 ella trabajó cerca de Manuel ‘El Loco’ Valdés. Esa interacción propició que surgiera una relación, pese a que él era 21 años mayor.

Pero todo acabó para ambos, específicamente cuando la protagonista de ‘Los ricos también lloran’ salió embarazada de su primogénito. Y es que ella no pudo continuar el romance, al notar que su ‘amado’ se molestó por su gestación.

“Obviamente, yo creo que no le gustó porque se echó para atrás (…) Si no reaccionan en su momento bien, tampoco iba a tener a fuerza a alguien”, dijo en entrevista con Pati Chapoy.

“Tengo mucha suerte, cuando algo me decepciona fuerte se me sale de raíz, es como para no volverlo a ver. Tengo esa gran fortuna, que cuando alguien se me sale es de raíz”, explicó al mencionar que superó el amor porque él no quería formar una familia.

“Lo amé muchos años, porque fue desde los 14 que empecé a trabajar con él hasta los 19 o 20 que quedé embarazada. Tenía que correr a la escuela, embarazada y todo, manejando”, señaló Verónica Castro.

¿Cómo se conocieron Verónica Castro y ‘El Loco’ Valdés?

Como mencionamos anteriormente, los famosos mexicanos se conocieron en el ambiente laboral. En una de sus últimas entrevistas, el hermano de ‘Tin Tan’ recordó que se vieron por primera vez en el programa ‘Operación ja, ja’.

“La conocí en el programa de ‘Operación ja, ja’. Fui evolucionando el asunto, la conocí y ella no quería nada (…). En lugar de 40 y 20 eran 41 y 19. Después estuve enamorado de ella y cuando terminó la relación sufrí, es lógico”, mencionó Manuel ‘El Loco’ Valdés.

Aunque Verónica Castro se enfrentó al rechazo del padre de su hijo Cristian Castro, recibió todo el apoyo de su madre. Luego, pese a las críticas, decidió ‘ir para adelante’.

“Yo me eché para adelante y además tuve una respuesta maravillosa, que fue la de mi mamá. Siempre sale a colación mi mamá, porque éramos como uña y mugre. Ella me preguntó qué quería hacer y le dije que quería tener a mi hijo”, contó a Ventaneando.

Fue así como después de conocerse y tener una relación, Verónica Castro terminó con Manuel ‘El Loco’ Valdés y hasta se disculpó con la esposa que él tenía, dado que no sabía que él era casado.

Te puede interesar: Salen a la luz nuevas pruebas sobre el caso de Verónica Castro