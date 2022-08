¿Cómo se conocieron Tim Burton y Johnny Depp?

Desde que Johnny Depp empezó a actuar en 1984, quiso apuntar hacia muy alto, y como sus habilidades para la actuación eran increíbles y tiraba rostro, en tan solo unos cuantos años se volvió un ídolo adolescente, tanto así que apareció en la portada de la revista “Tiger Beat” junto con otros de sus colegas juveniles.

No obstante, a pesar de que ya comenzaba a ganar fama y popularidad, él quería algo más, así que decidió presentarse en la audición para la película “El hombre manos de tijeras”, eso sí, un poco temeroso de que no lo seleccionaran por no dar la talla o por los papeles que ya había realizado.

Del otro lado de la moneda se encontraba Tim Burton, quien no lograba dar con el actor que podría darle vida a Edward, un personaje que casi no hablaba pero que tenía que representar un cuadro profundo en cuanto a su personalidad.

Cuando se conocieron, Burton supo que él sería el Edward perfecto y sí que lo fue. Posteriormente, el éxito de la película fue tal que le prometió que apartir de ese momento sería el protagonista de sus películas.

Películas de Tim Burton y Johnny Depp

Entre las películas de Johnn Depp que marcaron su vida, se encuentran las que protagonizó bajo la dirección de Tim Burton, y cabe destacar que fueron todo un éxito pues… ¿Quién no recuerda al joven manos de tijeras, al Sombrerero loco o a Willy Wonka?

Los filmes de Johnny Tim Burton y Johnny Depp son los siguientes:

El joven manos de tijeras - 1990.

Ed Wood - 1994.

La leyenda del jinete sin cabeza - 1999.

Charlie y la fábrica de chocolate - 2005.

El cadáver de la novia (Voz) - 2005.

Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet - 2007.

Alicia en el país de las maravillas - 2010.

Sombras tenebrosas - 2012.

Alicia a través del espejo . 2016.

¿Por qué Tim Burton trabaja con Johnny Depp?

No es un secreto que las películas de Tim Burton y Johnny Depp son todo un éxito, pero… ¿Cómo es que siguen trabajando juntos? Como te mencionamos hace un momento en La Verdad Noticias, hay una promesa de por medio, pero eso no es todo, realmente ellos siguen trabajando porque los dos están satisfechos con sus resultados.

Por un lado, Depp ha mencionado que le encanta trabajar con Burton porque siempre ve en sus personajes un gran desafío que le permite darse una retroalimentación constante sobre sí mismo y su formación actoral, del otro lado tenemos a Burton, quien admira a Depp porque desde El joven manos de tijeras consiguió a un actor que podía estar todo el día en el set sin quejarse y haciendo un trabajo excepcional.

¿Qué empresas le dieron la espalda a Johnny Depp?

Cuando Johnny Depp entró a juicio contra Amber Heard, Disney y Warner Bros le dieron la espalda por completo dado que ya no contaba con la reputación que ellos querían para sus actores, sin embargo, otras como Dios siguieron confiando en él.

