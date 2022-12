¿Cómo se conocieron Sergio Mayer Mori y Natália Subtil? Aquí los detalles

Como es bien sabido, la pareja conformada por Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, ha dado mucho de que hablar tras anunciar su separación, motivo por el cual se desató todo un escándalo en el que ha intervenido el actor Sergio Mayer, pero ¿Cómo se conoció la ex pareja?.

Mori de 24 años y Natália de 34 se conocieron en el año 2016, durante la filmación de la película “Un padre no tan padre”. Los rumores de que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori salía con una modelo brasileña que le llevaba 10 años circularon por la red, sin embargo, no fue sino hasta mediados de año que se confirmó la noticia con una aún más grande: se convertirían en padres de una niña.

El caos no tardó en llegar, pues su fugaz relación se quebrantó. Él se distanció e incluso pidió que la modelo se realizara una prueba de ADN. Esto no agradó a Subtil quien aseguró que podía cuidar a su hija sola. Por algunos meses se separaron y ella lanzó diferentes indirectas hacia su ex en las redes sociales.

Luego de un tiempo en el que Mayer Mori tomó terapias para entender el proceso de su nueva paternidad, hablaron y él se acercó a la futura madre de su hija: “Ella (Natália) y yo hemos estado hablando últimamente para hacer equipo. Yo le digo: ‘Tenemos tú y yo un proyectito y somos partners. (Buscamos) llevarla bien”, dijo en una entrevista.

Las cosas parecían ir bien por un tiempo, sin embargo, la relación entre los padres de la pequeña Mila no funcionó y decidieron separarse. Para agosto del año 2017, ella declaró que su ex pareja no cumplía con sus deberes como padre, por lo que había decidido demandarlo por la pensión alimenticia.

A principios del 2018, luego de algunos meses de peleas, el padre de Mayer Mori, Sergio Mayer, aseguró que no estaba de acuerdo con las acciones que estaba tomando Subtil, diciendo que la estaba usando para beneficio propio. Las declaraciones no vinieron bien al delicado pleito, pero finalmente, un año después, los padres de Mila lograron hacer las paces. Ella aseguró que por el bien de su hija es mejor que tuviera a su padre a su lado y él se mostraba atento a pasar más tiempo con Mila.

Todo se había mantenido tranquilo hasta que circuló la noticia de que Mayer había dicho que Subtil abusó de su hijo, sin embargo, el político había declarado que su hijo “fue violentado cuando era menor de edad” y posteriormente declaró que no había señalado a la madre de su nieto.

