¿Cómo se conocieron Niurka y Juan Osorio?

Niurka, la vedette cubana quien logró popularidad por sus escándalos, no ha tenido tanta suerte en el amor, pero algunos se preguntan cómo fue que conoció a Juan Osorio, con quien tuvo un hijo, Emilio Osorio. El joven ha demostrado su talento en la actuación y en la música.

Fue en el año de 1998 cuando la cubana y el productor se conocieron, ella trabajaba en la televisión de Cancún, mientras que Osorio era un productor reconocido de telenovelas en Televisa. Juan quedó enamorado de la famosa. En ese entonces, él estaba promocionando la telenovela “Vivo por Elena”.

Debido a que quedó rendido a los encantos de la cubana, Osorio la llevó a la Ciudad de México para que participara en la telenovela. En el 2002 nació Emilio, el único hijo que tuvo con el productor, pero en el 2003 anunciaron su separación, lo que fue un escándalo mediático.

¿Cuántas veces se ha casado Niurka?

Luego de cinco años junto a Juan, la vedette finalizó su historia de amor con el productor en el 2003. En el 2004, a tan solo un mes de la ruptura, la cubana confesó que tenía una relación con Bobby Larios, a quien conoció en la telenovela "Velo de novia", y en febrero de ese mismo año se casaron.

Cabe mencionar que Marcos se casó por primera vez con Federico, un hombre originario de Mazatlán, pero se divorció de él por malos tratos que recibía de su exesposo. Fruto de ese romance tuvo a su primer hijo, Kiko.

Posteriormente, la cubana se volvió a casar por tercera vez con Yanixan en el 2007 en las playas de Acapulco, fue un ritual espiritual, pero al poco tiempo se separaron. En el 2010 conoció a Eduardo Antonio, pero la relación no prosperó.

Te puede interesar: Video de Niurka bailando en su juventud se hace viral, así se veía

¿Qué piensa Niurka de la nueva novia de Juan Osorio?

Tras el escándalo que pasó entre la cubana y Osorio, dejaron atrás lo ocurrido y formaron una relación de amistad. A principios del 2022 a la vedette fue preguntaron lo que piensa sobre Eva Daniela, la joven novia de su ex, y dijo que Eva debe demostrar con el tiempo que sí le interesa y que le encanta estar con el productor.

A pesar de aquellas relaciones amorosas del pasado que no prosperaron, Niurka no le he negado las puertas al amor, así lo dio a conocer en hace unos meses cuando confirmó su romance con Juan Vidal, aunque ese noviazgo terminó en medio de la polémica.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram