¿Cómo se conocieron Mauricio Ochmann y Paulina Burrola?

Mauricio Ochmann es considerado como uno de los actores más guapos del mundo de la actuación, ya que le ha robado suspiros a más de una, a través de las distintas producciones en las que participa, como las películas “Ya veremos” y “Hazlo como hombre”, sin embargo, no es un secreto que actualmente su romance con Paulina Burrola es de los más sonados, pero, ¿Cómo se conocieron?. Aquí los detalles de su hermosa historia.

Tras dar a conocer su noviazgo en junio del 2021, el histrión reveló a diferentes medios de comunicación que sus primeras interacciones fueron a través de redes sociales, “la empecé a seguir como en enero del 2021”, comentó el actor.

Cabe mencionar que a inicios del 2022 la pareja dio una entrevista al aparecer por primera vez como portada de una publicación, en donde ambos compartieron detalles de su relación; Ochmann platicó que su estrategia para llamar la atención de Paulina, fue reaccionar a todas sus publicaciones de una famosa red social, dándoles un ‘me gusta’, para posteriormente iniciar una conversación e intercambiar mensajes con ella.

Luego de dos semanas de haber comenzado a conversar por Instagram, Mauricio Ochmann y Paulina Burrola tuvieron su primera cita, “la verdad es que cuando la conocí pensé ‘no me equivoqué’. Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto, lo que más me agradó fue percibir su dulzura y su nobleza”, comentó.

Mauricio Ochmann y Paulina Burrola



Por su parte, la también modelo habló de cómo es su relación con Aislinn Derbez y Kailani, “yo sé que para Mau sus hijas son lo más importante y la verdad es que sentí muy lindo que me permitiera ser parte y acercarme, desde un principio las dos fueron muy gentiles conmigo, cada una a su manera y según su personalidad; a Ais la conozco por Kai, la verdad es que siempre ha sido muy amable y linda conmigo”, aseguró.

Cabe mencionar que desde que la pareja anunció que están juntos, suelen demostrar en redes sociales el gran amor que se tienen y las aventuras que viven juntos.



Recordemos que al inicio, la relación entre los famosos generó algunas críticas, especialmente por parte de los fans, que aún tenían la esperanza de que el actor arreglara las cosas con su anterior pareja, con la que tiene una hija.

