¿Cómo se conocieron Demi Lovato y Max Ehrich?

Demi Lovato y Max Ehrich parecían tener una gran relación sentimental. La cantante hablaba sobre cómo su noviazgo ya estaba predestinado desde antes gracias a señales. En una entrevista de Sirius XM, la hermosa celebridad habló sobre el momento fortuito de cuando conoció a Max.

"La canción 'I Love Me' tiene dos significados importantes para mí porque no solo fue un poderoso himno de amor propio, sino también la noche en que la lancé conocí a mi prometido, cuyas iniciales resultan ser ME, que tengo tatuado en mi dedo anular, que me hice el verano pasado ", dijo Demi.

"Es mágico y muy importante para mí".

Demi Lovato y Max Ehrich

Dado que eso significa que Demi y Max se conocieron el 6 de marzo, el inicio de su relación también coincidió con el inicio de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Como resultado, se conocieron bastante rápido.

"Sabía que lo amaba la noche que lo conocí, así que una semana después entramos en cuarentena y dije: 'Mira, estamos en cuarentena juntos, porque te amo'", dijo en una entrevista separada de Sirius XM. Demi y Max se comprometerían en julio después de unos cinco meses de citas.

Un guiño sutil a Max se deslizó recientemente en el video musical de Demi para "OK Not to Be OK" con Marshmello: alrededor de las 2:07, se muestra una taza de café en el fondo que dice "Yo [corazón] ME". Demi dijo: "Mi directora, Hannah [Lux Davis], también filmó el video musical de mi sencillo 'I Love Me', y es muy inteligente al agregar pequeños huevos de Pascua y cosas por el estilo que están ocultas en el video".

Mira a Demi hablar sobre su encuentro con Max y luego mira el dulce video musical Easter egg.

¿Crees que sea verdad que Demi Lovato y Max terminaron?