¿Cómo recuperó su canción Bellakath, tras ser acusada de plagio?

Bellakath es una de las cantantes más escuchadas del momento, pues su canción llamada “Gatita” ha logrado rebasar fronteras, por lo cual es conocida en varios rincones de la República Mexicana, ya que varios famosos han realizado videos bailándola.

Como es bien sabido, Khaterine Huerta compartió este martes un video en el que externó su preocupación luego de que, a través de un correo electrónico, fuera informada que una persona reclamó los derechos de la canción que impulsó su éxito: “¿Tanto me odian? ¿No soportaron? La distribuidora solo la borró, no me dieron la oportunidad de mostrar los registros. Estoy muy triste porque fue un trabajo que hice desde agosto, la canción salió en octubre (…) ‘Gatita’ es de México, de México para el mundo”.

Aunque “Gatita” estaba disponible en su canal oficial de YouTube, en otras plataformas se eliminó al instante sin que se le brindara la oportunidad de mostrar las pruebas para comprobar que es de su autoría junto a Alexito Mix como productor. Este miércoles la canción volvió a Spotify, por lo que no dudó en celebrar el logro, aunque todo indica que el proceso legal continúa.

“Primero que nada agradecer a todas las personas que me están apoyando en el proceso legal, a la distribuidora y a mi gente bellaka. Pronto más detalles y créditos a quien corresponda. Mientras a perrear”, se lee en el mensaje que compartió la exparticipante de “Enamorándonos” a través de sus historias en Instagram con sus más de 800 mil seguidores.

La canción de Bellakath regresó a Spotify

Señalan a Bellakath de plagio

En medio de la polémica por el robo de “Gatita”, algunos internautas señalaron a la cantante de supuesto plagio, ya que la melodía de su canción es similar a la que se escucha en “El hueso de mi perra” de Sound AK ft Little Key que se lanzó en 2012.

Mientras que algunos no dudaron en defender a Bellakath, otros se lanzaron en su contra y aseguraron que la canción también tiene arreglos musicales que son iguales a los que se escuchan en “La carcacha” de Selena Quintanilla.

Al respecto, la cantante compartió un comunicado en el que niega las acusaciones en su contra: “Estamos tomando todas las medidas necesarias a fin de aclarar esta situación a la brevedad, negando categóricamente que exista mutilación, modificación, reproducción total o parcial, o bien, el mal llamado ‘plagio’ en la obra ‘Gatita’, la cual tengo debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor)”.

